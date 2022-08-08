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【電子消費券2022】沙田新城市廣場推消費券獎賞送總值3,000萬元禮券　另設大抽獎、頭獎為BMW房車

股市 14:36 2022/08/08

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沙田新城市廣場推消費券獎賞送總值3,000萬元禮券　另設大抽獎、頭獎為BMW房車

第二階段電子消費券已開始發放，沙田新城市廣場宣布，推出「夏日消費券獎賞」，派發總值3,000萬元商場電子禮券，顧客最高可獲贈價值逾5,000元商場消費禮券。新城市廣場預期，消費券派發首日人流及生意額較去年同期分別有12%及15%增長。

一文看清第二階段消費券各大企業優惠，看【下一頁】

    點擊圖片放大

沙田新城市廣場指，除回贈獎賞，亦聯同HomeSquare推出「消費雙重幸運大抽獎」，送出總值700萬元禮品。顧客只需於新城市廣場或HomeSquare以單一電子消費滿500元，即可參與「即抽即中獎」活動一次，參加抽獎活動的市民更會自動進入終極大抽獎，頭獎可獲得價值42萬元BMW名貴房車，其他抽獎禮物更包括按摩椅、Dyson家電及名錶等。

市民透過AlipayHK、BoC Pay、八達通、 PayMe、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK六大支付平台使用消費券購物，滿指定金額即可獲贈商戶電子禮券，最高單日回贈5,120元。

相關文章：

【電子消費券2022】信和推多項優惠吸客　3大商場今錄逾88萬人流、營業額按季料升10%

【電子消費券2022】餐飲聯會黃家和：第二階段消費券料帶動飲食業生意增長約15%

編輯：袁諾曦

經濟 電子消費券 新城市廣場 New Town Plaza
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