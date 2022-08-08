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【檢疫3+4】海外抵港檢疫縮短　企業商務行程更有彈性

商業 13:25 2022/08/08

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商界對海外及台灣抵港人士可縮短檢疫至「3+4」表示歡迎。(資料圖片)

政府宣佈由8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居醫學監測，商界對措施表示歡迎，並希望檢疫酒店及其他方面會有相應調配。

【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成

香港物流商會主席鍾鴻興對新安排表示歡迎，相信可為海外企業提供更大流動性，安排人員來港與本地企業面會溝通、落實合作細節。他反映不少海外企業皆在觀望本港的檢疫安排，現時檢疫下需要提早幾個月安排檢疫酒店才可，對行程緊密的商務安排不便，故新安排可望增加彈性，降低檢疫酒店房間需求壓力，離開檢疫酒店後較易安排行程，相信政府會在實施後視情況微調。

或有利展覽業

香港電子業商會行政總裁衛紹邦稱，商會一直爭取更彈性的「5＋2」檢疫要求，形容政府是次推出「3＋4」是個好開始，可以更好協助海外或回流人士抵港經商。衛紹邦舉列，海外人士可以在臨近周末抵港，完成首3日檢疫後，已可安排行程洽談業務，僅不可前往部分公眾場所。而10月電子業界會有不同展覽會，會員亦陸續將情況告知海外客戶調整行程，可望有正面幫助。衛紹邦並希望新措施實行後檢疫酒店及航班安排會調整配合。

【展覽復甦】荷花BB展最後一天撞上電子消費券發放　展商：人流和生意額按年增長5%

記者:王浩賢

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