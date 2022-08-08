▲ 【新股IPO】藝人管理公司樂華娛樂據報最快明起預路演 韓庚、王一博、范丞丞等為旗下藝人

內地娛樂經紀公司樂華娛樂通過上市聆訊，據外電引述消息指，樂華娛樂計劃最快周二（9日）起進行預路演，集資約1.5億至2億美元（約11.77億至15.7億港元）。中信建投國際及招商證券為聯席保薦人。

樂華娛樂於2009年成立，主要有三大業務，分別為藝人管理、音樂知識產權（IP）製作及營運，及泛娛樂業務。藝人管理為公司主要收入來源，據招股書顯示，今年首4個月收入為3.2億元（人民幣，下同），按年升2.9%，佔總收入3.5億元的89.8%，惟期內純利跌27.3%至8030.1萬元。

公司旗下現有66名簽約藝人，包括包括韓庚、王一博、范丞丞、孟美岐、黃明昊等。樂華娛樂指，通常與簽約藝人簽訂獨家藝人管理合同，合同期由五年至15年不等。

據招股書，黎瑞剛創立的華人文化、阿里影業 （01060） 、字節跳節及韓庚均有份投資，依次持有公司上市前14.25%、14.25%、4.74%及2.35%的股權。雖然韓庚持有公司股份，惟不屬於董事會成員。

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編輯：袁諾曦