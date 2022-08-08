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【滙豐WoW Talk】滙豐推訪談節目邀領袖及精英探討亞洲財富機遇　首集嘉賓為Prenetics聯合創始人楊聖武

股市 12:54 2022/08/08

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【滙豐WoW Talk】滙豐推訪談節目邀領袖及精英探討亞洲財富機遇　首集嘉賓為Prenetics聯合創始人楊聖武

滙豐推出深度訪談節目「WoW Talk」（Wisdom of Wealth Talk），邀請社會上知名領袖及精英，探討亞洲蓬勃財富機遇，並分享他們的成功秘訣和財富睿智。「WoW Talk」首集嘉賓為基因檢測公司Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武，與滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如，討論先天基因與後天財富累積的關係。

楊聖武：財富大部份受到後天生活習慣與環境影響

Prenetics行政總裁兼聯合創始人楊聖武指，俗語有云「富貴命生成」，基因或許決定了人物性格和特性，但相信財富仍然大部份受到後天生活習慣與環境影響，以個人為例，自己成長於一個平凡的小康之家，12歲已經開始嘗試工作，直至25歲開始創業，展開企業家精神與堅毅，無論創業或經營自己的業務，熟悉市場與自己研發的產品是成功的基要因素。 

「於2020年疫情肆虐初期，我和團隊走進當時疫情較險峻的黃大仙區，走遍16,000家餐廳食肆合共派發30萬份核酸（PCR） 檢測樣本瓶。儘管工作艱辛，可為香港人做這件事仍感驕傲。」

滙豐香港招聘逾350名應屆畢業生及實習生【下一頁】

伍楊玉如亦認同財富觀念始於後天環境，她表示，從事銀行工作多年，銀行的角色與服務已非昔日的單向模式，與客戶關係存在更多交流與互動，在服務思維與產品發展方向努力創新，更加以客戶的角度出發。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，滙豐2021年財富遠見調查顯示，近乎每4個成年香港人就有1位擁有價值100萬資產的百萬富翁，為了解香港及亞洲不同範疇的財富機遇及投資潛力，舉辦「WoW Talk」透過深入訪談，向客戶呈獻嘉賓們的財富睿智。「WoW Talk」隨後會邀請元宇宙及藝術館的領袖，分享他們對於新世代的財富睿智及價值觀。

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編輯：陳韻妍

金融機構 財富及資產管理 滙豐控股（00005） 亞洲

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