▲ 【電子消費券2022】餐飲聯會黃家和：第二階段消費券料帶動飲食業生意增長約15%

第二階段5000元電子消費券周日起分期發放，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，受惠於消費券，飲食業整體生意料增長約15%，不少酒樓及中小型食肆的午市生意較理想，但晚市堂食則放緩，估計與失業率偏高，市民收入減少令消費更審慎有關。

黃家和在電台節目指出，4月發放首輪消費券時，受制於限聚令，飲食界所佔消費券的份額只有約15%，即約50億元。他坦言，對今次第二階段消費券帶來的效益相對樂觀，預期市民會利用其中約25%即75億元於餐飲消費上。

批發及零售界立法會議員邵家輝在同一節目稱，消費券對零售市道有幫助，但相比去年首次發放消費券，震撼力有所減弱。今次大部分市民首期僅獲發2000元，預期一些中高價的產品如大型電器的銷售，不及去年般強勁。

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編輯：陳韻妍