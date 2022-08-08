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【拜登確診】連續2日檢測呈陰性 結束隔離即返家鄉

環球社會熱點 13:05 2022/08/08

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美國總統拜登早前確診新冠肺炎，曾宣布康復後檢測呈陽性需再度隔離。拜登最近連續兩日檢測呈陰性結果，周日（7日）結束隔離。拜登隨即離開白宮，返回家鄉特拉華州和太太吉爾團聚。拜登出發之際向記者表示感覺良好，據報他已在白宮隔離逾兩周。

拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議 【下一頁】

拜登（Joe Biden）上周六（7日）及周日新冠檢測皆呈陰性，周日正式結束隔離。拜登當日早上就飛往特拉華州（Delaware），料將和吉爾（Jill Biden）團聚。他步出白宮之際向記者表示，感覺良好。

拜登7月21日時首次確診，27日時曾結束隔離，但30日檢測再度呈陽性反應。拜登前後已因確診隔離逾兩周，缺席多個活動。拜登計劃當地時間周一（8日）到訪肯塔基州（Kentucky），白宮醫生Kevin O'Connor發表備忘錄指，拜登已可以重新出席活動及外遊。

拜登新冠檢測連續2日陽性 要繼續隔離（第二版） 【下一頁】

拜登期間僅出現輕微症狀，包括輕微咳嗽等，無發燒，精神很好，血壓及脈搏等完全正常。拜登曾服用新冠病毒口服藥Paxlovid，之前亦已接種4劑疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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