▲ 【業績｜紙業股】理文造紙中期盈利跌59%、派息6.5仙 公司：大部份造紙企業無法有效將成本轉嫁予下游

理文造紙 （02314） 公布中期業績，收入按年升0.6%至153億元，盈利7.97億元，按年下跌58.8%，每股盈利18.46仙，宣派中期股息每股6.5仙。

理文造紙半日跌0.7%，報3.02元。

集團指，上半年總銷售量為296萬噸，產品平均每噸淨利潤為292元。期內，國際紙漿供應緊張，漿價持續高位震蕩，惟內地需求受累於疫情封控而呈現疲軟狀態，大部份造紙企業無法有效將成本轉嫁予下游，行業盈利收窄。

展望未來，集團已分別在越南、馬來西亞等國家設立產能，以提升收入及生產效益，集團對於造紙業的長遠發展抱有信心。另外，集團計劃分別在江西及重慶增設紙漿生產線，以改善原材料的供應，新增設的生產線預計將於2023年內投產。除此之外，集團目前正於柬埔寨進行協調土地收購及建造工廠的前期工作，又計劃於廣西設廠，預計最快明年底新增年產能30萬噸漂白木漿的生產線。

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編輯：姚卓然