  • 29°C
香港時間 : 2022808日 (一) 17:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鐵塔業績】中國鐵塔上半年資本開支跌1成　張志勇：疫情、需求改變、投資效率提升等所致　中期多賺22%（第二版）

股市 16:25 2022/08/08

分享：

分享：

【鐵塔業績】中國鐵塔上半年按年多賺22%　自由現金流增60%　不派息

中國鐵塔 （00788） 今年上半年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達到319.58億元人民幣，按年增長2.5%，EBITDA率為70.3%。歸屬於公司股東的利潤為42.24億元人民幣，按年增長22.2%。不派中期息。

中國鐵塔未有彷如三大電訊商增設派發中期息，董事長張志勇未有正面回應，但稱公司會考慮盈利水平及現金流決定派息，強調公司著重股東回報，去年派息比率也達70%。

資本開支跌1成 張志勇：疫情、需求結構改變、投資效率提升等所致

鐵塔上半年資本開支約90.85億元，按年少12.3%，不及全年目標300億元的一半。張志勇解釋，上半年部分項目建設進度受累疫情，加上三大營運商之間5G 基站共享水平再提高，需求結構改變，其次是改造現有基站佔比增加，降低部分投資成本，以及兩翼業務（智聯業務及能源業務）的投資效率改善所致。張志勇稱，下半年資產更新改造投資佔比會有所增加。

中國鐵塔與三大電訊商訂立的《商務定價協議》年底屆滿，張志勇表示，公司正在積極進行相關對接工作，若有任何更新會再作披露。張志勇強調，《商務定價協議》有效提高電訊商之間共享水平，同時降低網絡成本，對行業發展具長遠重要性。

半年營收增3.9% 稅前利潤增22%

上半年公司除稅前利潤55.62億元人民幣，按年增長22%。期內公司實現營業收入454.79億元人民幣，按年增長6.6%，其中，運營商業務收入413.45億元人民幣，按年增3.9%；智聯業務收入25.84億元人民幣，增39.4%；能源業務收入14.26億元人民幣，增61.3%。整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從去年底的1.7提升至1.72。

張志勇表示，截至今年6月底，公司塔類站址數204.9萬個，較去年底累計淨增1.1萬個，運營商塔類租戶達330.2萬戶，較去年年底增4.2萬戶。上半年，運營商業務實現收入逾413億元人民幣，其中，塔類業務實現收入385.92億元人民幣，按年增2.3%；室分業務實現收入27.53億元人民幣，增32%。

（第二版加入記者會內容）

【石Sir午市閒談】今日推介和黃醫藥、宏光半導體 並分析受壓股華潤啤酒

相關文章：

【鐵塔業績】鐵塔首季純利增長逾28%至21.8億人幣　EBITDA率69.3%

編輯：李哲毅、胡學能

港股 業績公布 EBITDA 中國鐵塔（00788）

上一篇文章

【業績｜電訊股】聯通半年多賺19.5%　中期息增派37.5%至0.165人幣、周息率約8厘

下一篇文章

港股跌市收場恒生指數收報20045點 交投淡靜成交縮至749億元　行政長官李家超宣布將7天酒店檢疫將改為「3+4」周五實施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】阿里巴巴收88.8元跌4%　滙豐升逾1%力撐恒指全日跌156點險守二萬關　成交縮至不足750億（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴收88.8元跌4%　滙豐升逾1%力撐恒指全日跌156點險守二萬關　成交縮至不足750億（不斷更新）
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款