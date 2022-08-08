【鐵塔業績】中國鐵塔上半年資本開支跌1成　張志勇：疫情、需求改變、投資效率提升等所致　中期多賺22%（第二版）

▲ 【鐵塔業績】中國鐵塔上半年按年多賺22% 自由現金流增60% 不派息

中國鐵塔 （00788） 今年上半年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達到319.58億元人民幣，按年增長2.5%，EBITDA率為70.3%。歸屬於公司股東的利潤為42.24億元人民幣，按年增長22.2%。不派中期息。

中國鐵塔未有彷如三大電訊商增設派發中期息，董事長張志勇未有正面回應，但稱公司會考慮盈利水平及現金流決定派息，強調公司著重股東回報，去年派息比率也達70%。

資本開支跌1成 張志勇：疫情、需求結構改變、投資效率提升等所致

鐵塔上半年資本開支約90.85億元，按年少12.3%，不及全年目標300億元的一半。張志勇解釋，上半年部分項目建設進度受累疫情，加上三大營運商之間5G 基站共享水平再提高，需求結構改變，其次是改造現有基站佔比增加，降低部分投資成本，以及兩翼業務（智聯業務及能源業務）的投資效率改善所致。張志勇稱，下半年資產更新改造投資佔比會有所增加。

中國鐵塔與三大電訊商訂立的《商務定價協議》年底屆滿，張志勇表示，公司正在積極進行相關對接工作，若有任何更新會再作披露。張志勇強調，《商務定價協議》有效提高電訊商之間共享水平，同時降低網絡成本，對行業發展具長遠重要性。

半年營收增3.9% 稅前利潤增22%

上半年公司除稅前利潤55.62億元人民幣，按年增長22%。期內公司實現營業收入454.79億元人民幣，按年增長6.6%，其中，運營商業務收入413.45億元人民幣，按年增3.9%；智聯業務收入25.84億元人民幣，增39.4%；能源業務收入14.26億元人民幣，增61.3%。整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從去年底的1.7提升至1.72。

張志勇表示，截至今年6月底，公司塔類站址數204.9萬個，較去年底累計淨增1.1萬個，運營商塔類租戶達330.2萬戶，較去年年底增4.2萬戶。上半年，運營商業務實現收入逾413億元人民幣，其中，塔類業務實現收入385.92億元人民幣，按年增2.3%；室分業務實現收入27.53億元人民幣，增32%。

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編輯：李哲毅、胡學能