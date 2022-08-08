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【鐵塔業績】中國鐵塔上半年按年多賺22%　自由現金流增60%　不派息

股市 12:28 2022/08/08

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【鐵塔業績】中國鐵塔上半年按年多賺22%　自由現金流增60%　不派息

中國鐵塔 （00788） 今年上半年的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）達到319.58億元人民幣，按年增長2.5%，EBITDA率為70.3%。歸屬於公司股東的利潤為42.24億元人民幣，按年增長22.2%。不派中期息。

上半年公司除稅前利潤55.62億元人民幣，按年增長22%。期內公司實現營業收入454.79億元人民幣，按年增長6.6%，其中，運營商業務收入413.45億元人民幣，按年增3.9%；智聯業務收入25.84億元人民幣，增39.4%；能源業務收入14.26億元人民幣，增61.3%。整體共享水平進一步提升，塔類站均租戶數從去年底的1.7提升至1.72。

資本開支按年縮減一成

公司上半年實現經營活動現金流量淨額313.06億元人民幣，增29.2%。資本開支90.85億元人民幣，減少12.3%。自由現金流達222.21億元人民幣，增60.1%。淨債務槓桿率31.1%，按年降5.9個百分點。

董事長張志勇表示，截至今年6月底，公司塔類站址數204.9萬個，較去年底累計淨增1.1萬個，運營商塔類租戶達330.2萬戶，較去年年底增4.2萬戶。上半年，運營商業務實現收入逾413億元人民幣，其中，塔類業務實現收入385.92億元人民幣，按年增2.3%；室分業務實現收入27.53億元人民幣，增32%。

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編輯：胡學能

港股 業績公布 EBITDA 中國鐵塔（00788）

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