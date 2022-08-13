【美股收市】道指漲424點 納指升2.1% 美媒:習擬11月晤拜登

美國繼7月PPI按月錄得跌幅後，昨晚公布的7月進口物價指數亦按月下跌1.4%，較市場預期的1%跌幅更多，進一步印證通脹或已見頂，美股3大指數上揚。

道指收市升424點，報33761點；標指升72點，報4280點；納指升267點或2.09%，報13047點。

截至本月10日當周，全球股票基金吸引71億美元資金，美股資金流入達到110億美元，創下8周以來新高。

《華爾街日報》引述消息報道，中共二十大後，國家主席習近平正籌劃11月外訪東南亞，屆時計劃與美國總統拜登會晤。這將是疫情爆發近3年來習首度外訪，也是拜登上任後首次中美元首會晤。

報道稱習第三次連任中共領導人已無懸念。預計習11月前往印尼巴厘島，出席於11月15日至16日舉行的二十國集團(G20)峰會，其後前往泰國曼谷，出席亞太經合組織峰會。習拜會預計在兩個峰會期間舉行。

美國8月密歇根大學消費者信心指數初值報55.1，超預期的52.5，前值為51.5。密歇根大學1年通脹預期初值為5%，低於預期的5.1%及前值的5.2%。

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即市走勢︰

【23：40】道指升186點，納指升1.2%

【23：10】道指升130點，納指升1%

【22：00】美國8月密歇根大學消費者信心指數初值報55.1，超預期的52.5，前值為51.5。密歇根大學1年通脹預期初值為5%，低於預期的5.1%及前值的5.2%。

【21：33】道指開市升130點，報33466點，納指報12851點，升71點或0.6%

【20：36】道指期貨升144點，納指期貨升76點或0.6%

【20：35】【美國經濟數據】美國7月進口物價按月跌1.4% 創2020年4月以來最大跌幅

【18：08】道指期貨升170點，納指期貨升86點或0.7%

【15：00】【中概股】每日優鮮：已將整改方案反饋給北京市消協 並設置專人專崗負責各類問題後續工作

【14：50】【美股焦點】強生宣布2023年停止銷售滑石粉爽身粉產品

【12：29】道指期貨升42點，報33346點；標指期貨升6點，報4216點；納指期貨升31點或0.2%，報13342點。

【11：48】【AAPL】蘋果新iPhone產量據報與去年持平 維持9000萬台

【11：27】【中概股】橋水清倉逾50億元阿里巴巴ADR？ 市場消息：轉倉香港持股、近期多家基金轉投香港

【09：25】【美企業績】Rivian次季虧損擴大至17億美元 惟料今年虧損繼續擴大、盤後跌逾2%

【ET財智Talk】亂世投資攻略 鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉

==以下8月11日（周四）股市==

美國7月PPI數據低過市場預期，逾2年來首次按月錄得負值，反映通脹壓力有望紓緩 ； 美國上周首次申領失業救濟金人數為26.2萬，連續7周上升，但低於預期26.5萬，顯示勞動力市場未有顯著轉弱。數據公布後，道指曾最多升342點，其後升勢放緩，科技股高位回吐，納指先升後跌。

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道指收市升27點，報33336點；標指跌2點，報4207點；納指跌74點或0.58%，報12779點。美債息先跌後升，10年期美債息報2.891厘，升0.11厘。

美國30年期定息按揭平均利率自7月21日以來首度回升，本周升至5.22厘，前一周為4.99厘。經濟師表示，數據反映按揭利率主要跟隨美債息上行，利率走高影響樓市交投氣氛。

美國周三公布CPI數據按年僅升8.5%，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）指通脹距聯儲局價格穩定目標仍有一段距離，認為現時宣布戰勝通脹屬言之尚早。不排除9月再加息0.75厘，但表示加息0.5厘是她的「基準」。

國際能源署（IEA）調高原油需求預測，加上石油出口國組織（OPEC）暗示減產，推動國際油價上揚。

紐約期油收市升2.62%，報94.34美元。布蘭特期油收市升2.26%，報99.6美元。

即市走勢︰

【01：22】高盛能源研究主管Damien Courvalin表示，汽油和原油價格到年底期間料反彈，市場依需要在需求升和供應緊之間建立平衡。布蘭特期油最高可能會達每桶130美元，美國汽油零售價會回到每加侖5美元左右。價格需持續停留在上述水平，才能最終解決市場缺口問題

【00：46】美國麥當勞（美：MCD）表示，計劃在未來數月重開在烏克蘭的快餐店，將先逐步重開首都基輔，以及烏克蘭西部的分店。

【00：41】惠譽：宏觀經濟不利因素在短期內，可能會壓倒大宗商品的基本面；由於需求擔憂和多方面供應因素，預計2022年下半年油價將保持波動。

【00：33】兩名重要的美國議員要求美國國家公路交通安全管理局，就特斯拉安全調查做簡報。參議員彼得斯和眾議員沙考斯基稱，聯邦調查及最近報告揭露了特斯拉自動駕駛和全自動駕駛功能，存在令人不安的安全問題。

【00：32】俄羅斯天然氣公司Gazprom PJSC尋求修訂歐元債券的若干條款，以設法規避美西方對俄制裁妨礙到該公司的債券回購，並變更債券受託人。

【00：09】惠譽：美國高收益債8月份違約率可能達到1%

【00：06】紐約期油漲3%，現報94.32美元；布蘭特期油漲2.68%，報99.60美元。

【00：04】美國天然氣期貨漲逾4%，報8.540美元/百萬英熱單位。美國能源信息署（EIA）最新數據顯示，美國最近一周天然氣庫存增加440億立方英呎，至2.50萬億立方英呎。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股跌0.05%，法股升0.33%，英股跌0.55%，泛歐STOXX 600指數升0.06%

【23：38】美國白宮經濟顧問委員會主席勞斯：國會應該盡快通過氣候和稅收法案。

【23：20】納指數回吐稍早1.3%漲幅並轉跌，成分股特斯拉跌1.7%跌幅靠前，蘋果轉跌。

【22：15】道指升幅持續擴大，現升296點，報33606點，納指升1.2%，標指升1%。

【21：30】道指開市升215點，報33524點，納指升0.7%。

【20：35】美國7月PPI最終需求按年升9.8%，低於預期的10.4%，按月變幅負0.5%，逾2年來首次按月錄得負值

【20：28】OPEC調整2022年全球原油需求增速預測，因疫情及地緣政治危機憂慮，由每日需求336萬桶下調至310萬桶，2023年增速維持每日270萬桶的預測，全球石油市場本季將出現過剩，OPEC於7月日產量增加16.2萬桶，達2840.6萬桶。

【18：20】道指期貨升120點，報33380點；標指期貨升10點，報4220點；納指期貨升20點或0.2%，報13412點。

【14：04】【美國CPI】瑞信：上月CPI遜預期與能源及出行成本下降有關、食品價格仍大幅上揚 料聯儲局9月加息0.5厘

【12：23】道指期貨升96點，報33356點；標指期貨升11點，報4221點；納指期貨升52點或0.4%，報13444點。

【11：54】【港產美股】香港創業板爆炒方式輸出美國？ 美國證交會主席：密切監察幕後原因、尚乘數科智富融資高位插9成

【11：00】【bitcoin】美通脹數據低於預期 資金重新流入加密貨幣 比特幣升半成、以太幣升一成

【11：00】【AAPL】郭明錤：iPhone 14系列料平均加價15% 鴻海成贏家之一

【10：03】【TWTR】馬斯克據指要求Twitter交出負責計算虛假帳戶數量的員工名字 從而對這些員工提出質詢

【08：51】【儲局官員】美國7月CPI低過預期 儲局官員︰不會動搖利率上行路徑

【08：12】【中美貿易戰】美國商務部長：自佩洛西訪台後 美方削中國貨品關稅添難度

【07：56】【美股業績｜Disney】迪士尼季績勝預期 Disney+訂戶增至1.52億、12月起加價並推有廣告版本

==以下8月10日（周三）股市==

美國通脹壓力紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，CPI按月更零增長，大幅加息預期降溫，美股應聲彈。

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道指收市升535點，報33309點；標指升87點，報4210點；納指升360點或2.89%，報12854點。美滙指數回落1.09%，報105.21。

晶片股反彈，Nvidia股價回升5.9%。特斯拉（Tesla）遭行政總裁馬斯克減持，股價照升3.9%。迪士尼收市後公布業績，股價抽高4.1%。

美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）表示，樂觀預計核心CPI明年才回落至2.5%水平，聯儲局將在2022年剩餘時間繼續加息，行動將延續至2023年 ； 通脹仍然「高得令人難以接受」，今年底主要利率有機會升至3.25至3.5厘區間，明年底進一步漲至3.75至4厘。

埃文斯稱，勞動力市場繼續強勁，相信經濟不會衰退，今年下半年可重拾正增長。

美國商務部長雷蒙多表示，需要對向好的CPI信息保持謹慎，政府將繼續試圖解決高水平物價問題。她謂美國已在航運成本方面取得很多進展，卡車司機匱乏問題已經在很大程度上得到緩解。

德國公布7月份CPI終值，符合初值數字，按年7.5%，按月0.9%。中國7月CPI報2.7%，但低於預期的2.9%，前值為2.5%；至於PPI則大幅下跌，由6.1%跌至4.2%。

即市走勢︰

【01：17】美國航空公司稱將接收波音787客機，這是波音（美：BA）自2021以來交付的第一架夢幻客機，波音股價升逾3%。

【01：16】紐約原油期貨站上92美元，漲1.66%。

【01：06】道指升474點或1.45%，報33248點；納指升298點或2.4%，報12792點；標指升1.8%，報4197點。

【00：37】紐約原油期貨上漲1.0%，報91.41美元。在美國EIA原油庫存大幅增加之際，投資者關注美元於美國CPI數據出爐後大跌。

【00：26】豐田汽車（美：TM）漲逾3%，該公司上調9至11月全球量產計劃至每月約90萬輛。

【00：19】Invitae（美：NVTA）漲幅擴大至51%，其第二季營收符合市場預期，且重申2022財年指引。

【23：45】歐股收市上升，德股收高1.2%，法股升0.5%，英股升0.25%，泛歐STOXX 600指數升0.9%

【23：43】德意志銀行分析師Sidney Ho將美光科技目標價，從70美元下調至68美元，維持買入評級。

該分析師對美光發布負面的業績預告並不驚訝，原因是在過去幾周，多家組件製造商曾暗示供應鏈中的庫存調整持續惡化。令他感到鼓舞的是，美光現在正計劃全面削減其2023財年的資本支出，他認為美光的股價已接近底部。

【23：22】美國證交會將擴大對沖基金申報內容，基金策略也將納入報告範圍

彭博社報道，根據美國證券交易委員會（SEC）定於周三提出的監管提案，對沖基金將要向監管機構披露更多有關其成立和投資策略的信息。增加大型對沖基金公司每季度必須向SEC提交的機密申報文件，將是十年來SEC對私募基金行業最大的收緊監管行動之一。SEC表示，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也將考慮調整政策，聯合防範金融系統的潛在風險。

【23：08】道指中段升幅擴大，現升567點，報33342點，納指升2.6%，美滙指數跌幅擴大至1.6%。

【22：50】道指現升492點，報33266點，納指升2.3%，美滙指數急跌1.4%。

【22：08】道指升幅擴大，現升530點，報33305點，納指升2.3%，美滙指數急跌1.3%。

【21：33】道指開市升452點，報32226點，納指抽升2.2%

【20：33】美國通脹壓力紓緩，7月CPI由9.1%跌至8.5%，低於預期，美股爆升，納指期貨急抽升2%。

【18：15】美國公布CPI數據前，美股期貨向好，道指期貨升62點、納指期貨升0.3%

【12：16】道指期貨跌2點，報32735點；標指期貨跌1點，報4123點；納指期貨跌10點或近0.1%，報13021點。

【11：34】【TSLA】馬斯克4個月後改口再售近69億美元Tesla股票 揚言若Twitter交易正式告吹將增持Tesla（第二版）

【08：55】【美企業績】Roblox上季業績再遜預期 盤後急跌17%

【08：00】【美股業績】Coinbase上季轉虧、收入按年跌64%遜預期 股價盤後跌5%

==以下8月9日（周二）股市==

投資者觀望周三公布7月CPI數據，科技股領跌。繼Nvidia後，美光科技（美：MU）預警未來處境艱難，下調收入預測，令芯片板塊普遍下滑。花旗警告稱市場情緒普遍過於樂觀，一項指標預示著全球股市即將下跌一半。

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收市道指跌58點，報32774點；標指跌17點，報4122點；納指跌150點或1.19%，報12493點。歐股收市跌0.7%，科技股急挫。

美光科技跌3.7%，Nvidia（美：NVDA）跌約4%、AMD（美：AMD）跌4.5%。

美國總統拜登周二簽署晶片法案，為半導體生產和研究提供527億美元（約4111億港元）補貼，鼓勵晶片公司進行投資，助美國應對中國在科技領域的競爭。

芯片製造商Nvidia周二表示，正在與多家公司合作，推動3D技術超越視覺效果，成為元宇宙和3D互聯網的基礎。合作公司包括迪士尼（美：DIS）、Adobe（美：ADBE）、Autodesk（美：ADSK）等。

美國7月NFIB小型企業信心指數為89.9，稍勝市場預期89.5，前值為89.5。

美國第二季度非農生產力初值為負4.6%，符預期，前值為負7.3%。

即市走勢︰

【01：14】道指報32801點，跌31點或0.09%；納指報12463點，挫180點或1.43%，此前納指最多曾跌205點或1.63%；標指報4117點，跌22點或0.54%。

【00：45】穆迪將9家意大利公用事業公司的評級展望下調為負面

【00：43】據報道，福特汽車（美：F）準備提高其F-150「閃電」電動皮卡的價格，因為它重新向客戶開放訂單庫。製造商的建議零售價是46,974美元到96,874美元不等，與去年10月約4萬至9萬美元的價格相比，至少高出6000美元。福特將價格上漲歸因於材料成本大幅上升和其他因素，這些價格不包括運費、稅費和其他費用。

【00：29】市場消息：Nvidia（美：NVDA）宣布發展通用場景描述的廣泛倡議，尋求加速工業元宇宙和AI的發展。

【00：24】金融服務提供商智富融資跌幅擴大至85%，報18美元， 股價較歷史高位跌去近93%。

【00：17】尚乘數科跌幅擴大至50%，報200美元。

【00：06】據紐約時報，沃爾瑪與派拉蒙（Paramount）、迪士尼、以及ComCast洽談流媒體協議。

【23：56】費城半導體指數跌超5%。邁威爾科技（美：MRVL）、安森美半導體（美：ON）跌近8%，意法半導體（美：STM）跌6%，恩智浦半導體（美：NXPI）、美光科技（美：MU）跌約5.3%，Nvidia（美：NVDA）、AMD（美：AMD）跌近5%。

【23：53】美國2年期與10年期國債收益率倒掛達49個基點

【23：52】市場消息：Nvidia員工據稱獲得漲薪，CEO稱不會裁員。

【23：45】歐股收市漲跌不一，英股微升0.08%，法股跌0.53%，德股跌1.12%；泛歐STOXX 600指數跌0.67%

【22：50】納指現跌1.1%，道指僅跌28點，標指跌0.3%。

【22：00】繼Nvidia後，芯片股美光科技亦下調收入預測，拖累科技股下跌，納指大跌1.4%，道指僅跌55點，標指跌0.5%。美光大跌5%。

【21：30】道指開市跌21點，報32810點；標指跌11點，報4128點；納指跌111點或0.9%，報12532點。

【20：40】道指期貨升轉跌，跌8點，報32784點；標指期貨跌8點，報4133點；納指期貨跌70點或0.5%，報13113點。

【18：00】道指期貨升60點，報32787點；標指期貨升5點，報4140點；納指期貨升1點或不足0.1%，報13183點。

【15：02】【GOOG】Google美國數據中心變電站爆炸、3人受傷 Google搜尋功能曾短暫出錯

【15：00】【科企裁員】Snap據報計劃裁員 擬推家長管理工具、可看子女有何交談對象

【13：33】【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金單季輸172億美元、悉售UBER持股 孫正義指教訓太多數不清（第三版）

【12：25】【TSLA】Tesla7月中國出貨量按月大跌64% 乘聯會上調內地新能源汽車銷售預測至600萬輛

【12：12】道指期貨升73點，報32865點；標指期貨升10點，報4151點；納指期貨升32點或0.2%，報13215點。

【11：02】【軟銀減持】軟銀計劃出售SoFi持股 SoFi盤後跌近3%

【10：47】【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退 聯儲局明年將減息

【09：18】【美股業績】AIG季績勝預期 因市況波動、推遲分拆退休及壽險業務上市

【08：36】【波音BA】美航管局批准波音交付787夢幻客機 預計數天內恢復交付

【06：00】【美股業績】Nvidia盤中曾急挫9% 預告本財年第二季收入僅增3%至67億美元、遜預期

==以下8月8日（周一）股市==

美股周一缺乏方向好淡爭持，美國上周公布7月非農業職位遠勝市場預期，緩解市場對經濟放緩的部分憂慮，道指早段曾漲逾300點，美國10年期債息波動，截至今晨4時，跌穿2.8厘，報2.757厘；美滙跌0.2%，報106.39。

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大市反覆，道指最多升306點，收市僅升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。歐股升勢放緩，收市漲0.7%。

輝達（Nvidia）第二季收入按季跌19%，遜預期，主要受累於遊戲相關產品需求下滑，Nvidia股價跌6.3%

紐約期油重上90美元關，收漲1.75美元，漲幅1.97%，報90.76美元。布蘭特10月期油收漲1.73美元，漲幅1.82%，報96.65美元。

【國際油價】高盛下調下半年油價預測 第3季布蘭特原油料降至110美元

【美股焦點】成本上漲明年料損企業盈利 分析師：美股盈利明年難上升

英鎊升0.4%，英國周五將公布周二GDP數據，雖然英倫銀行預期英國第四季將踏入衰退，但市場仍預期第二季GDP增長2.8%，較去年同期的8.7%回落。

市場本周焦點將落於周三公布的美國CPI數據，屆時料為儲局未來的行動帶來更明確指引。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐 料按年升幅回落至8.7% 專家警告：美股年內恐再創新低

即市走勢︰

【04：02】道指收市升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。

【03：28】市場消息：亞馬遜（美：AMZN）考慮以5億至6億美元在配送公司Ecom Express獲得51%的股權。這宗潛在交易意味著，持股52.2%的Warburg Pincus有望趁機退出。

【03：16】加拿大國家銀行：隨著石油和加元相關性再次轉正，美元兌加元恐在未來幾個季度跌向1.22水平，預計紐約原油將穩定在90美元水平。

【03：02】據報道，美國聯邦檢察官已採取行動，扣押俄羅斯寡頭安德烈斯科奇（Andrei Skoch）價值9000萬美元的空中巴士A319飛機。

【02：49】消息人士稱，美國聯邦航空管理局（FAA）最早可能於今天為波音（美：BA）787頒發適航證書，航空公司最早在周三收到交付的飛機。

【02：33】紐約9月原油期貨收漲1.75美元，漲幅1.97%，報90.76美元。布蘭特10月原油期貨收漲1.73美元，漲幅1.82%，報96.65美元。

【02：13】歐盟委員會批准通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款45億歐元，用於生物甲烷開發生產項目。該項目為意大利減少溫室氣體排放和增加可再生能源戰略的一部分。按照歐盟REPowerEU能源計劃，將促進歐盟用於運輸和供暖的生物甲烷生產，減少意大利對俄羅斯化石燃料的依賴，提高天然氣供應的安全水平。

該項目將持續至2026年6月30日，通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款支持，歐盟復甦基金將以分批撥款形式提供部分資金援助。

【02：04】美國國際開發署（USAID）發表聲明說，將向烏克蘭政府額外提供45億美元資金，這使美國自2月俄烏衝突爆發以來，對烏克蘭的資助總額達到85億美元。根據聲明，這筆資金通過世界銀行與美國財政部協調，將分批流向烏克蘭政府，第一批30億美元的資金從8月份開始支付。

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲14美元，漲幅0.78%，報1805.20美元。

【02：03】波音（美：BA）漲逾3%，此前美國聯邦航空局批准波音向航空公司重啟交付第一架787客機。

【01：48】據加拿大媒體Electric Autonomy Canada報道，特斯拉（美：TSLA）最新披露顯示，該公司正游說加拿大安大略省政府，希望在加拿大建立一座新的工廠。

【01：31】道指11點或0.04%，報32815點，幾近抹掉逾300點升幅；納指跌1點，報12655點；標指升6點或0.15%，報4151點。

【01：13】Canaccord分析師George Gianarikas將特斯拉目標價，從815美元上調至881美元，維持買入評級。分析師表示，雖然宏觀經濟因素和最近價格上漲會影響訂單率，但他估計，特斯拉在電動汽車製造、材料採購、自動駕駛等方面的勢頭和競爭領先地位，在一段時間內是有保障的。他表示，隨著太陽能、能源存儲等領域的進一步發展，特斯拉仍將是可持續發展領域的巨頭。

【01：05】Cathie Wood預計美聯儲局明年將迎來降息，美國經濟處於衰退之中。公司將100%投資於創新。

她並指，方舟基於加密貨幣監管不確定性，出售了部分Coinbase股票。隱性通脹將損害方舟旗艦基金。

【00：21】美股三大指數悉數轉跌，標普500指數下跌0.19%；納斯達克指數跌0.14%；道指微跌0.05%

【00：19】俄羅斯總統普京8月8日簽署總統令，規定如果俄羅斯的金融機構因制裁而無法進行外匯操作，則該金融機構有權停止與法人和個體商戶進行此種外匯的業務。

【23：45】歐股小幅高收，德股升0.84%，法股升0.8%，英股升0.57%，泛歐STOXX 600指數升0.74%

【23：43】格芯（美：GFS）漲8.5%，報57.6美元。市場消息，高通和格芯簽署一項長期製造協議，將其現有用於5G收發器、Wi-Fi、汽車和物聯網連接的晶片協議延長有效期限。

【23：02】紐約聯儲調查報告：美國消費者1年期通脹預期中值從6月6.8%降至7月6.2%；3年期通脹預期中值從3.6%降至3.2%。7月接受調查的美國消費者中，認為家庭財務狀況較上年同期惡化的人減少，預期未來一年狀況較6月惡化的人亦減少。

【23：00】道指升265點，納指升1.1%，標指升32點。

【22：30】道指升241點，納指升1.1%，標指升30點。

【21：55】道指升幅擴大至293點，納指升1.4%，標指升39點。

【21：30】道指開市升175點，納指開市升0.2%，標指升15點。

【18：19】道指期貨升93點，納指期貨升0.5%，標指期貨升13點。

【12：19】道指期貨跌21點，報32736點；標指期貨跌5點，報4141點；納指期貨跌8點或近0.1%，報13220點。

【11：59】【國際油價】高盛下調下半年油價預測 第3季布蘭特原油料降至110美元

【08：52】【美國前財長】薩默斯憂7月CPI顯示通脹放緩 或令儲局錯判形勢、重蹈1970年代覆轍

【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

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責任編輯︰梁浩碩