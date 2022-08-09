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【美股市況】道指曾升265點後靠穩　納指反覆走軟（不斷更新）

股市 02:24 2022/08/09

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美股動態不斷更新

美股周一缺乏方向好淡爭持，10年期美債息變動不大，反覆處2.8厘水平，惟兩年期美債息仍達3.2厘高位，美滙指數跌0.3%，至106.3。

美債息直接影響科技股估值走勢，道指一度升306點，納指曾漲逾1.5%，惟中段走勢反覆偏軟，本港時間今晨1時31分, 道指11點或0.04%，報32815點，幾近抹掉逾300點升幅；納指跌1點，報12655點；標指升6點或0.15%，報4151點。

紐約期油早段曾觸及90美元關，午市升1%，報89.96美元；倫敦布蘭特期油同升1%，報95.88美元。

【國際油價】高盛下調下半年油價預測　第3季布蘭特原油料降至110美元

【美股焦點】成本上漲明年料損企業盈利　分析師：美股盈利明年難上升

英鎊升0.4%，英國周五將公布周二GDP數據，雖然英倫銀行預期英國第四季將踏入衰退，但市場仍預期第二季GDP增長2.8%，較去年同期的8.7%回落。

市場本周焦點將落於周三公布的美國CPI數據，屆時料為儲局未來的行動帶來更明確指引。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐　料按年升幅回落至8.7%　專家警告：美股年內恐再創新低

即市走勢︰

【02：13】歐盟委員會批准通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款45億歐元，用於生物甲烷開發生產項目。該項目為意大利減少溫室氣體排放和增加可再生能源戰略的一部分。按照歐盟REPowerEU能源計劃，將促進歐盟用於運輸和供暖的生物甲烷生產，減少意大利對俄羅斯化石燃料的依賴，提高天然氣供應的安全水平。

該項目將持續至2026年6月30日，通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款支持，歐盟復甦基金將以分批撥款形式提供部分資金援助。

【02：04】美國國際開發署（USAID）發表聲明說，將向烏克蘭政府額外提供45億美元資金，這使美國自2月俄烏衝突爆發以來，對烏克蘭的資助總額達到85億美元。根據聲明，這筆資金通過世界銀行與美國財政部協調，將分批流向烏克蘭政府，第一批30億美元的資金從8月份開始支付。

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲14美元，漲幅0.78%，報1805.20美元。

【02：03】波音(美：BA)漲逾3%，此前美國聯邦航空局批准波音向航空公司重啟交付第一架787客機。

【01：48】據加拿大媒體Electric Autonomy Canada報道，特斯拉(美：TSLA)最新披露顯示，該公司正游說加拿大安大略省政府，希望在加拿大建立一座新的工廠。

【01：31】道指11點或0.04%，報32815點，幾近抹掉逾300點升幅；納指跌1點，報12655點；標指升6點或0.15%，報4151點。

【00：21】美股三大指數悉數轉跌，標普500指數下跌0.19%；納斯達克指數跌0.14%；道指微跌0.05%

【00：19】俄羅斯總統普京8月8日簽署總統令，規定如果俄羅斯的金融機構因制裁而無法進行外匯操作，則該金融機構有權停止與法人和個體商戶進行此種外匯的業務。

【23：45】歐股小幅高收，德股升0.84%，法股升0.8%，英股升0.57%，泛歐STOXX 600指數升0.74%

【23：43】格芯(美：GFS)漲8.5%，報57.6美元。市場消息，高通和格芯簽署一項長期製造協議，將其現有用於5G收發器、Wi-Fi、汽車和物聯網連接的晶片協議延長有效期限。

【23：02】紐約聯儲調查報告：美國消費者1年期通脹預期中值從6月6.8%降至7月6.2%；3年期通脹預期中值從3.6%降至3.2%。7月接受調查的美國消費者中，認為家庭財務狀況較上年同期惡化的人減少，預期未來一年狀況較6月惡化的人亦減少。

【23：00】道指升265點，納指升1.1%，標指升32點。

【22：30】道指升241點，納指升1.1%，標指升30點。

【21：55】道指升幅擴大至293點，納指升1.4%，標指升39點。

【21：30】道指開市升175點，納指開市升0.2%，標指升15點。

【18：19】道指期貨升93點，納指期貨升0.5%，標指期貨升13點。

【12：19】道指期貨跌21點，報32736點；標指期貨跌5點，報4141點；納指期貨跌8點或近0.1%，報13220點。

【11：59】【國際油價】高盛下調下半年油價預測　第3季布蘭特原油料降至110美元

【08：52】【美國前財長】薩默斯憂7月CPI顯示通脹放緩　或令儲局錯判形勢、重蹈1970年代覆轍

【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

即睇美股收市︰

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美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？即睇【開市追揸沽】

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 CPI 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 港股

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