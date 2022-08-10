【美股市況】美芯片股再哀鳴　納指跌1.1%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

繼Nvidia後，芯片股美光科技亦下調收入預測，拖累科技股下跌，納指大跌1.1%，道指僅跌28點，標指跌0.3%。美光大跌5%。

美國7月NFIB小型企業信心指數為89.9，稍勝市場預期89.5，前值為89.5。

美國第二季度非農生產力初值為負4.6%，符預期，前值為負7.3%。

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即市走勢︰

【00：45】穆迪將9家意大利公用事業公司的評級展望下調為負面

【00：43】據報道，福特汽車(美：F)準備提高其F-150「閃電」電動皮卡的價格，因為它重新向客戶開放訂單庫。製造商的建議零售價是46,974美元到96,874美元不等，與去年10月約4萬至9萬美元的價格相比，至少高出6000美元。福特將價格上漲歸因於材料成本大幅上升和其他因素，這些價格不包括運費、稅費和其他費用。

【00：29】市場消息：Nvidia(美：NVDA)宣布發展通用場景描述的廣泛倡議，尋求加速工業元宇宙和AI的發展。

【00：24】金融服務提供商智富融資跌幅擴大至85%，報18美元， 股價較歷史高位跌去近93%。

【00：17】尚乘數科跌幅擴大至50%，報200美元。

【00：06】據紐約時報，沃爾瑪與派拉蒙（Paramount）、迪士尼、以及ComCast洽談流媒體協議。

【23：56】費城半導體指數跌超5%。邁威爾科技(美：MRVL)、安森美半導體(美：ON)跌近8%，意法半導體(美：STM)跌6%，恩智浦半導體(美：NXPI)、美光科技(美：MU)跌約5.3%，Nvidia(美：NVDA)、AMD(美：AMD)跌近5%。

【23：53】美國2年期與10年期國債收益率倒掛達49個基點

【23：52】市場消息：Nvidia員工據稱獲得漲薪，CEO稱不會裁員。

【22：50】納指現跌1.1%，道指僅跌28點，標指跌0.3%。

【22：00】繼Nvidia後，芯片股美光科技亦下調收入預測，拖累科技股下跌，納指大跌1.4%，道指僅跌55點，標指跌0.5%。美光大跌5%。

【21：30】道指開市跌21點，報32810點；標指跌11點，報4128點；納指跌111點或0.9%，報12532點。

【20：40】道指期貨升轉跌，跌8點，報32784點；標指期貨跌8點，報4133點；納指期貨跌70點或0.5%，報13113點。

【18：00】道指期貨升60點，報32787點；標指期貨升5點，報4140點；納指期貨升1點或不足0.1%，報13183點。

【15：02】【GOOG】Google美國數據中心變電站爆炸、3人受傷 Google搜尋功能曾短暫出錯

【15：00】【科企裁員】Snap據報計劃裁員 擬推家長管理工具、可看子女有何交談對象

【13：33】【阿里巴巴大股東】軟銀願景基金單季輸172億美元、悉售UBER持股 孫正義指教訓太多數不清（第三版）

【12：25】【TSLA】Tesla7月中國出貨量按月大跌64% 乘聯會上調內地新能源汽車銷售預測至600萬輛

【12：12】道指期貨升73點，報32865點；標指期貨升10點，報4151點；納指期貨升32點或0.2%，報13215點。

【11：02】【軟銀減持】軟銀計劃出售SoFi持股 SoFi盤後跌近3%

【10：47】【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已陷入衰退 聯儲局明年將減息

【09：18】【美股業績】AIG季績勝預期 因市況波動、推遲分拆退休及壽險業務上市

【08：36】【波音BA】美航管局批准波音交付787夢幻客機 預計數天內恢復交付

【06：00】【美股業績】Nvidia盤中曾急挫9% 預告本財年第二季收入僅增3%至67億美元、遜預期

美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？即睇【開市追揸沽】

==以下8月8日（周一）股市==

美股周一缺乏方向好淡爭持，美國上周公布7月非農業職位遠勝市場預期，緩解市場對經濟放緩的部分憂慮，道指早段曾漲逾300點，美國10年期債息波動，截至今晨4時，跌穿2.8厘，報2.757厘；美滙跌0.2%，報106.39。

即睇美股收市：

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大市反覆，道指最多升306點，收市僅升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。歐股升勢放緩，收市漲0.7%。

輝達（Nvidia）第二季收入按季跌19%，遜預期，主要受累於遊戲相關產品需求下滑，Nvidia股價跌6.3%

紐約期油重上90美元關，收漲1.75美元，漲幅1.97%，報90.76美元。布蘭特10月期油收漲1.73美元，漲幅1.82%，報96.65美元。

【國際油價】高盛下調下半年油價預測 第3季布蘭特原油料降至110美元

【美股焦點】成本上漲明年料損企業盈利 分析師：美股盈利明年難上升

英鎊升0.4%，英國周五將公布周二GDP數據，雖然英倫銀行預期英國第四季將踏入衰退，但市場仍預期第二季GDP增長2.8%，較去年同期的8.7%回落。

市場本周焦點將落於周三公布的美國CPI數據，屆時料為儲局未來的行動帶來更明確指引。

財經日誌︰

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焦點新聞︰

【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐 料按年升幅回落至8.7% 專家警告：美股年內恐再創新低

即市走勢︰

【04：02】道指收市升29點，報32832點；標指與納指倒跌，標指收跌5點，報4140點；納指跌13點或0.1%，報12644點。

【03：28】市場消息：亞馬遜（美：AMZN）考慮以5億至6億美元在配送公司Ecom Express獲得51%的股權。這宗潛在交易意味著，持股52.2%的Warburg Pincus有望趁機退出。

【03：16】加拿大國家銀行：隨著石油和加元相關性再次轉正，美元兌加元恐在未來幾個季度跌向1.22水平，預計紐約原油將穩定在90美元水平。

【03：02】據報道，美國聯邦檢察官已採取行動，扣押俄羅斯寡頭安德烈斯科奇（Andrei Skoch）價值9000萬美元的空中巴士A319飛機。

【02：49】消息人士稱，美國聯邦航空管理局（FAA）最早可能於今天為波音（美：BA）787頒發適航證書，航空公司最早在周三收到交付的飛機。

【02：33】紐約9月原油期貨收漲1.75美元，漲幅1.97%，報90.76美元。布蘭特10月原油期貨收漲1.73美元，漲幅1.82%，報96.65美元。

【02：13】歐盟委員會批准通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款45億歐元，用於生物甲烷開發生產項目。該項目為意大利減少溫室氣體排放和增加可再生能源戰略的一部分。按照歐盟REPowerEU能源計劃，將促進歐盟用於運輸和供暖的生物甲烷生產，減少意大利對俄羅斯化石燃料的依賴，提高天然氣供應的安全水平。

該項目將持續至2026年6月30日，通過意大利《國家經濟復甦和韌性計劃》撥款支持，歐盟復甦基金將以分批撥款形式提供部分資金援助。

【02：04】美國國際開發署（USAID）發表聲明說，將向烏克蘭政府額外提供45億美元資金，這使美國自2月俄烏衝突爆發以來，對烏克蘭的資助總額達到85億美元。根據聲明，這筆資金通過世界銀行與美國財政部協調，將分批流向烏克蘭政府，第一批30億美元的資金從8月份開始支付。

【02：03】紐約12月黃金期貨收漲14美元，漲幅0.78%，報1805.20美元。

【02：03】波音（美：BA）漲逾3%，此前美國聯邦航空局批准波音向航空公司重啟交付第一架787客機。

【01：48】據加拿大媒體Electric Autonomy Canada報道，特斯拉（美：TSLA）最新披露顯示，該公司正游說加拿大安大略省政府，希望在加拿大建立一座新的工廠。

【01：31】道指11點或0.04%，報32815點，幾近抹掉逾300點升幅；納指跌1點，報12655點；標指升6點或0.15%，報4151點。

【01：13】Canaccord分析師George Gianarikas將特斯拉目標價，從815美元上調至881美元，維持買入評級。分析師表示，雖然宏觀經濟因素和最近價格上漲會影響訂單率，但他估計，特斯拉在電動汽車製造、材料採購、自動駕駛等方面的勢頭和競爭領先地位，在一段時間內是有保障的。他表示，隨著太陽能、能源存儲等領域的進一步發展，特斯拉仍將是可持續發展領域的巨頭。

【01：05】Cathie Wood預計美聯儲局明年將迎來降息，美國經濟處於衰退之中。公司將100%投資於創新。

她並指，方舟基於加密貨幣監管不確定性，出售了部分Coinbase股票。隱性通脹將損害方舟旗艦基金。

【00：21】美股三大指數悉數轉跌，標普500指數下跌0.19%；納斯達克指數跌0.14%；道指微跌0.05%

【00：19】俄羅斯總統普京8月8日簽署總統令，規定如果俄羅斯的金融機構因制裁而無法進行外匯操作，則該金融機構有權停止與法人和個體商戶進行此種外匯的業務。

【23：45】歐股小幅高收，德股升0.84%，法股升0.8%，英股升0.57%，泛歐STOXX 600指數升0.74%

【23：43】格芯（美：GFS）漲8.5%，報57.6美元。市場消息，高通和格芯簽署一項長期製造協議，將其現有用於5G收發器、Wi-Fi、汽車和物聯網連接的晶片協議延長有效期限。

【23：02】紐約聯儲調查報告：美國消費者1年期通脹預期中值從6月6.8%降至7月6.2%；3年期通脹預期中值從3.6%降至3.2%。7月接受調查的美國消費者中，認為家庭財務狀況較上年同期惡化的人減少，預期未來一年狀況較6月惡化的人亦減少。

【23：00】道指升265點，納指升1.1%，標指升32點。

【22：30】道指升241點，納指升1.1%，標指升30點。

【21：55】道指升幅擴大至293點，納指升1.4%，標指升39點。

【21：30】道指開市升175點，納指開市升0.2%，標指升15點。

【18：19】道指期貨升93點，納指期貨升0.5%，標指期貨升13點。

【12：19】道指期貨跌21點，報32736點；標指期貨跌5點，報4141點；納指期貨跌8點或近0.1%，報13220點。

【11：59】【國際油價】高盛下調下半年油價預測 第3季布蘭特原油料降至110美元

【08：52】【美國前財長】薩默斯憂7月CPI顯示通脹放緩 或令儲局錯判形勢、重蹈1970年代覆轍

【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

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責任編輯︰梁浩碩