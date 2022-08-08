▲ 【業績│公用股】中電上半年盈轉虧、淨虧損48.55億元 第二期中期息維持0.63元

中電控股 （00002） 公布，上半年轉盈為虧，錄得淨虧損48.55億元，主要由於澳洲能源對沖合約錄得79.57億元的公平價值虧損，盈利因而受到顯著影響。中電維持第二期中期股息每股0.63元。

中電指，上半年市場出現前所未有的波動，儘管香港的核心業務以及中國內地核電和可再生能源業務表現穩定，但上半年的營運虧損38.46億元，期內綜合收入增加16.9%至475.94億元。

券商指中電出售印度業務股權料不影響派息能力 惟股價短線乏上升動力【下一頁】

中電指，上半年國際能源價格繼續急漲，加上全球市況波動，增加了燃料成本，本港8月的「燃料調整費」遠高於1月，期間平均淨電價升幅接近8%， 對家庭和企業的電費支出均造成顯著影響。上半年本港售電量下跌4.1%至15,743百萬度，所有類別客戶的售電量均下降，主要由於今年天氣較溫和，尤其是5月份較以往涼快，與去年同月高溫的情況成強烈對比。

海上液化天然氣接收站爭取於2023年上半年投入運作

在龍鼓灘發電廠新興建的 600 兆瓦聯合循環燃氣渦輪機 組繼續進行機電、採購及建造工程，預計可如期於 2023 年投入運作。海上液化天然氣接收站項目的建造工程繼續進行，連接龍鼓灘發電廠的管道工程已接近 完成，現正全速推展工程進度，爭取於 2023 年上半年投入運作，盡力減低因運作流程方 面遇到挑戰的延誤。

香港能源業務上半年營運盈利增加5.4%至40.73億元，內地亦升28.9%至12.4億元，惟澳洲錄得營運虧損86.83億元。中電指，儘管EnergyAustralia的營運條件充滿挑戰，預期持續上升的批發電價⾧遠將為業務帶來裨益。

米高嘉道理：下半年對港及大灣區市場機遇仍感樂觀

主席米高嘉道理指，下半年預期全球能源業將繼續面對嚴峻、多變的局面，但對香港及大灣區的核心市場以至其他地區的機遇仍感樂觀，中電會致力滿足高碳排放行業尋求電氣化，及客戶對能源方案不斷增加的需求，集團在今年上半年進行重組，重新界定組織架構以及同事間的協作方式，以邁向「新世代的公用事業」。

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編輯：陳韻妍