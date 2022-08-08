【歐洲熱浪】致水位下降 意大利河道浮出二戰炸彈

歐洲國家近日受極端熱浪來襲，面臨高度乾旱氣候，導致河道水位下降。意大利在河道中分別發現二戰時期炸彈，並順利及安全引爆。美國的湖泊亦在最近發現更多人體遺骸。

【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺 【下一頁】

意大利的波河（River Po）受近來的乾燥天氣影響，水位嚴重下降，並在7月25日露出一枚重450公斤的二戰美軍炸彈。當地官員表示，水位下降後有漁民在河中發現炸彈，約3,000名附近居民需要緊急撤離。

拆彈小組的專家解除炸彈後，軍方檢查指內有多達240公斤爆炸物。拆彈小組其後在警方開路下轉移炸彈，並於周日（7日）安全地引爆。

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水 【下一頁】

美國內華達州米德湖（Lake Mead）國家郊野公園自5月起，由於水位跌至歷史新低水平，已連續3度發現人體遺骸，並於上周六（6日）再發現人類骸骨。警方在潛水員協助下尋獲更多遺骸，正等待檢驗報告確定死因。

國家公園發言人表示，發現的骸骨可能屬於以往當地遇溺人士遺骸。警方則指出，其中一具遺骸在木桶內發現，正致力調查事件。另外，米德湖區域亦有發現沉沒的二戰時代船隻。

米德湖為美國國內最大人工水庫，水位曾在1980年度達高峰，超過海平面約373.38米。但當地今年夏天出現極度乾燥天氣，米德湖水位跌至1930年代以來最低。根據美國太空總署，米德湖儲水量在7月18日時僅得27%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3