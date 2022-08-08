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【本地疫情】周五起縮短抵港人士檢疫安排 改為3天檢疫酒店加4天家居醫學監測 安心出行新推紅黃碼

理財智慧 12:32 2022/08/08

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行政長官李家超主持首次「應對疫情指導及協調組」記者會，公布從海外或台灣從機場抵港人士，有關檢疫措施的新安排。現有的7天檢疫酒店隔離方案，將會改為3天檢疫酒店和4天家居醫學監測方案。新安排將於本周五起（8月12日）開始生效。

【青姐話】睇業績、聽消息   欠靈活、難搵食

4天醫學監測可於家居或一般酒店進行。4天醫學監測期間可以外出，但不能進入疫苗通行證有主動審核的表列處所，包括食肆、酒吧、酒館、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、室內公眾娛樂場所、派對房間及美容院等。

有關人士除了不能進入疫苗通行證有主動審查的表列處所之外，亦不能進入安老院、殘疾人士院舍、學校和指定醫務處所。有關人士外出期間，不能參與任何除口罩的活動，在每日快速抗元檢測陰性情況下，外出時可以乘搭公共交通工具、上班、進入商場、百貨公司和街市等。

李家超又表示，「3+4」方案檢測期間是有核酸檢測的要求，確診者會被給予一個紅碼，禁止離開隔離地點，而非確診者則會被給予一個黃碼，以管控醫學監測期間的活動，即是上述所提及有關人士可以進入的處所及其受限制的活動。「紅黃碼」將在完成規限時自動轉成正常的藍碼，而「紅黃藍碼」將在《安心出行》手機應用程式上展示。

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責任編輯：嚴浩文

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