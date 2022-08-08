Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲

現年41歲的美國名媛Kim Kardashian與前夫Ye（前稱Kanye West） 去年初離婚後，與細13歲的喜劇演員Pete Davidson交往，兩人不時公開放閃。上周卻驚傳二人已分手，雙方雖然未證實消息，但外媒發現Pete Davidson以隱喻方式剖白分手後心聲。

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外媒早前報道指，Pete Davidson因忙於在澳洲趕及新片《Wizards！》，與居於美國的Kim Kardashian分隔兩地，加上工作忙碌，兩人變得聚少離多。

美媒《Page Six》稱，Kim Kardashian與Pete Davidson年齡差距太大，雙方追求的事物不同，Pete希望女友時刻陪伴著自己，但Kim需要花心思照顧4名子女，根本無法滿足Pete要求。

經過深思熟慮後，雙方決定結束9個月的戀情，即使二人仍相愛及彼此尊重，但最終還是決定退回朋友關係。

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Kim Kardashian瘦身有成 IG大派泳裝福利 （多圖） 【下一頁】

雙方至今未有證實分手消息，但外媒拍攝到，Pete在片場穿著一件寫有「我感覺一團糟」（What...I feel like sh**！）的T恤，似乎剖白分手後的心聲。

Kim Kardashian去年2月與Ye提出離婚，她在10月演出《周六夜現場》（Saturday Night Live，SNL）短劇，與Pete一吻定情，不久便公開宣布交往。兩人經常合體出席公開活動放閃，又高調談及結婚等問題，沒想到戀情維持9個月就結束。

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責任編輯：郭麗明