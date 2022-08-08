【港元拆息】港元拆息全線上揚　1個月HIBOR升至1.5厘　續創27個月新高

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美國非農就業數據大勝預期，外界對9月聯儲局大額加息壓制通脹預期升溫之下，美滙指數續企106以上高位。本港銀行同業拆息（HIBOR）今全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升4天，報1.50804厘，按日升4.7個基點，是自2020年4月24日報1.52875厘後新高。以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續9個報價日觸封頂息。
隔夜拆息報1.03911厘，升5.7個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.28661厘，是自2020年2月5日報2.2925厘後新高，按日升5.7個基點。12個月HIBOR報3.53024厘，升0.1個基點。
|到期日
|8月8日
|8月5日
|隔夜
|1.03911
|0.98202
|1星期
|1.21476
|1.19357
|2星期
|1.34411
|1.31030
|1個月
|1.50804
|1.46149
|2個月
|1.84863
|1.80256
|3個月
|2.28661
|2.22982
|6個月
|2.98958
|2.96762
|12個月
|3.53024
|3.52881
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編輯：胡學能