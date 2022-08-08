▲ 【港元拆息】港元拆息全線上揚 1個月HIBOR升至1.5厘 續創27個月新高

美國非農就業數據大勝預期，外界對9月聯儲局大額加息壓制通脹預期升溫之下，美滙指數續企106以上高位。本港銀行同業拆息（HIBOR）今全線報升。與樓按相關的一個月HIBOR連升4天，報1.50804厘，按日升4.7個基點，是自2020年4月24日報1.52875厘後新高。以此計算的「H加1.3厘」按揭計劃的實際息率，繼續高於2.5厘之封頂水平。以7月27日首度觸封頂息計，今是連續9個報價日觸封頂息。

隔夜拆息報1.03911厘，升5.7個基點。反映銀行資金成本的3個月HIBOR報2.28661厘，是自2020年2月5日報2.2925厘後新高，按日升5.7個基點。12個月HIBOR報3.53024厘，升0.1個基點。

到期日 8月8日 8月5日 隔夜 1.03911 0.98202 1星期 1.21476 1.19357 2星期 1.34411 1.31030 1個月 1.50804 1.46149 2個月 1.84863 1.80256 3個月 2.28661 2.22982 6個月 2.98958 2.96762 12個月 3.53024 3.52881

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編輯：胡學能