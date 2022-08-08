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【A股IPO】內地IPO交易總規模今年至今達578億美元創紀錄　5宗IPO規模逾10億美元

宏觀解讀 11:29 2022/08/08

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【A股IPO】內地IPO交易總規模今年至今達578億美元創紀錄　5宗IPO規模逾10億美元

內地新股市場今年以來相較海外情況而言呈逆勢增長，據彭博滙編的數據，今年至今，滬深交易所的 IPO 交易總規模升至578億美元（4537.3港元），創歷年同期最高紀錄，期間完成5宗規模逾10億美元的IPO ，另有1宗正在進行；相比之下，紐約和香港都各只有1宗，倫敦則為零。

數據亦顯示，今年中國企業在全球IPO中所佔佔有率，已從去年底的13％，增逾兩倍至44％。今年以來，內地上市新股平均較發行價升43%，而香港市場則跌13%。

彭博報道指，內地IPO市場克服外圍利率上升、美國經濟衰退擔憂等不利因素，內地的貨幣政策與聯儲局日趨背離，內地的新股發行市場以散戶為主體。據市場觀察人士稱，上市量激增亦受到對今年稍後經濟形勢可能惡化的擔憂推動。內地政府已暗示不會將增長5.5%視為必須達成的硬性目標，亦削弱了市場的樂觀情緒。

香頌資本執行董事沈萌表示，企業IPO意願較強是因認為上半年上市時機較未來更好，他們不是很看好市場前景，擔心盈利不確定性等因素可能使未來上市較現在更難。

DZT Research 研究主管 Ke Yan 表示，中國是與世界其他地區不同的市場，在中國投資者群體中較特殊的一點是他們視一些交易為愛國交易，這個市場裏，買進有助於讓中國更獨立於世界其他地區，並抵制來自美國交易的股票屬正常的。

【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？

 

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編輯：胡學能

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