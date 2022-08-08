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美參院通過逾5.8萬億開支法案 賀錦麗投關鍵一票

環球社會熱點 11:25 2022/08/08

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美國參議院民主黨提出7,500億美元（約5.85萬億港元）法案，希望兌現總統拜登競選時承諾，幫助解決氣候問題及通貨膨脹，並期待有助中期選舉選情。美國參議院周日（7日）通過法案，預料本周內將交由眾議院審議。美國參議院是次以1票之差通過法案，關鍵一票由美國副總統賀錦麗投下。

美參議院民主黨爭取中期選情 推動逾3.4萬億氣候及醫保改革 【下一頁】

參議院上周六（6日）深夜展開辯論，並就各項修正案表決。參議院最終在周日完成辯論，下午並以51票贊成，50票反對通過名為《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act）。所有共和黨參議員皆投反對票，賀錦麗（Kamala Harris）在兩黨勢均力敵的情況下，投下決定性一票。

是次法案為美國史上最大型的氣候開支法案，共撥出4,300億美元（3.35萬億港元）應對氣候變化 ，包括促進使用潔淨能源、設立40億美元（312億港元）的新聯邦乾旱救濟基金等。同時法案亦將授權聯邦醫療保險可直接就處方藥價格談判，徵收最少15%企業稅等措施。

拜登連續4日檢測陽性咳嗽復發 主診醫生不受訪引爭議 【下一頁】

法案料在10年內，為美國聯邦政府帶來逾7,500億美元收入。法案將交由眾議院作最終表決，預料將在本周五（12日）日前通過，並交由總統拜登（Joe Biden）簽署。

拜登發表聲明讚揚參議院通過法案，並指法案中降低處方藥及醫療保險開支等措施，有助民眾降低生活成本，並令最富裕的企業支付理應承擔的費用。

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責任編輯：李俊儀

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內政 選舉 氣候暖化 賀錦麗 美國共和黨 美國民主黨 美國參議院 美國 通脹 拜登

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