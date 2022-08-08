▲ 【生科股】和黃醫藥升逾半成 轉移性結直腸癌藥研究達到主要終點

和黃醫藥 （00013） 公布，旗下呋喹替尼（Fruquintinib）用於治療轉移性結直腸癌的FRESCO-2 全球III期研究達到主要終點。和黃醫藥連升三日，曾高見23.15元，升7.9%，現升6.8%，報22.9元。

和黃醫藥指，FRESCO-2 研究是一項在美國、歐洲、日本及澳洲開展的全球多中心臨床試驗，旨在探索呋喹替尼加最佳支持治療對比安慰劑加最佳支持治療用於治療標準化療及相關生物製劑治療後疾病進展或對 TAS-102 和/或瑞戈非尼 （regorafenib）不耐受的轉移性結直腸癌患者。除 OS 外，關鍵次要終點無進展生存期（PFS）亦觀察到具有統計學意義的顯著改善。

呋喹替尼的安全性與先前臨床試驗中觀察到的一致。完整的研究數據將提交於學術會議上發表。和黃醫藥一直與全球監管機構就FRESCO-2 研究的試驗設計及實施保持溝通，並將與美國、歐洲及日本的監管機構討論這些數據，以盡快提交上市許可申請。

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編輯：姚卓然