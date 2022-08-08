▲ 【REIT】置富產業信託5億元收購新加坡零售物業 股價揚5%

置富產業信託 （00778） 昨公布，已訂立買賣協議，以8,800萬新加坡元（折合約5.01億港元）收購新加坡的高文之星物業（Stars of Kovan Property），收購價較於6月底的獨立估值有7.4%折讓。收購標誌置富產業信託首度進軍海外市場。股價今早曾升5.2%，高見6.94港元。

置富產業信託指，該物業位於新加坡東北部後港區的住宅群內，包括位於高文之星內的36個商舖及其公共停車場。高文之星為住宅及商業混合發展項目。與高文地鐵站步行距離5分鐘，全個發展項目包括395伙豪華住宅單位、商舖和地下停車場。該物業的零售樓面佔地22,638平方呎，並設有80個車位，物業淨收益率3.4%。高文之星由長江實業集團開發，2019年落成。

收購擬以1億坡元的可持續發展表現掛鈎循環貸款作融資

置富資產管理行政總裁趙宇表示，高文之星物業與公司目前在香港持有的16個社區零售資產物業組合相配合，憑藉其100%的出租率，及日常必需品零售為重心的穩定收入來源，該收購完成後有望推動置富產業信託的收益及派息。

該收購擬以一筆1億新加坡元的5年期可持續發展表現掛鈎銀行循環貸款作為融資，幣值為新加坡元的融資可收滙率對沖之效。根據置富產業信託截至6月底止的綜合財務狀況，預期於今年10月交易完成後，備考資產負債比率將由22.4%微升至23.4%。

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編輯：胡學能