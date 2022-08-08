【烏克蘭戰爭】若被俄佔領區搞公投 澤連斯基：雙方不會有和談

俄羅斯與烏克蘭開戰後曾一度積極和談，惟此事最終被擱置。烏克蘭總統澤連斯基近日表明，如果任何俄羅斯佔領區舉行公投，決定是否加入俄羅斯，烏克蘭與其國際盟友將不會與俄國舉行和談。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（7日）發表的視像演說中強調，基輔政府立場始終堅定，不會放棄任何原本屬於烏克蘭的領土。他指若被俄羅斯佔領的地區展開「偽公投」，將關閉俄國與烏克蘭及其他自由世界談判的機會。

俄烏曾在3月時展開多輪和談，但自同月底後消息及進展便明顯減少，雙方互相指摘對方阻礙和談進程。烏克蘭南部基爾松大多數地區被俄軍控制，早前曾傳最快未來數周內，當地或舉行公投，決定是否加入俄羅斯。

同日稍早，澤連斯基狠批俄軍炮擊位於扎波羅熱（Zaporizhzhia）的歐洲最大核電廠，形容攻擊是「核子恐怖主義」，並呼籲歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）制裁俄羅斯的核能工業及核燃料。

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責任編輯：吳漢培