城市青年商會 頒發創意創業大賞 疫情下屢創奇新 12家企業獲得展示疫情下的創造力

由城市青年商會舉辦「第二十六屆創意創業大賞」今日 假Hotel ICON舉行頒獎典禮。除了主辦單位，主禮嘉賓包括商務及經濟發展局局長丘應樺先生、活動榮譽顧問盛智文博士以及創意創業會主席謝景霞女士，均於活動中分享疫情下的商機以及應對心態。活動共頒發12項獎項予企業得獎者，並獲得超過100家企業報名支持。與過往得獎者不同，本屆企業大多以「網上教育」、「電子商務」以及「衛生科創」為主的公司。得獎者將會加入本地創業推廣組織「創意創業會」，並於未來繼續推動不同的創意企業及風氣。

見證行業興衰 推動可持續發展

踏入第26屆，會長韓諾文表示：「作為本地最早期的創業比賽，每年亦見證著不同參加者的創意增長以及行業的演進。兩年來，我們見證著疫情帶來的『新常態』，不少落後的行業亦已經成長出一個全新的業態。回望過往得獎者，不乏現時的上市公司以及餐飲業。本年的勝出者，更偏近創科以及教育行業，可見創業的路上亦是隨時間不斷演進。」

韓補充，作為主辦方，可持續發展的教育亦是其責任之一：「本年加入ESG(環境、社會、企業管治)以及可持續發展目標SDG為選拔考量，因為我們相信除了企業的大小以及營利金額外，其發展是否能讓社會變得更美好，是重中之重。我們希望在提供比賽平台之外，本次大賞的主題亦按國際青年商會(JCI)發展方針 JCI Rise (Rebuild-Invest-Sustain-Evolve)來設計，讓全港中小企有一個健康而具有啟發性的平台，為香港的經濟復甦出一分力。」

喜見本地企業創意 信賴政策帶動更多年輕創業家

面對疫情久持不下，商業環境嚴峻，主禮嘉賓商務及經濟發展局局長邱應樺鼓勵香港企業要多思考「創意」才能帶動「改變」。邱表示：「香港擁有一群無窮創造力的企業家，唯有維持正面思想，響應市場環境，方能釋放出香港蘊藏的創造力和發展活力。與此同時，中國政府、大灣區以及香港特區政府亦都都有不同的支援政策，為企業轉型以及提升競爭力護航。」

貴在堅持 官民商合作方向創美好前景

另一主禮嘉賓暨大會榮譽顧問盛智文表示，疫情已不再是企業的恐懼，而是商人應包容性思考的要素。「過去了兩年半，沒有商機能夠估算到疫情的結尾。但香港人解決困難的能力以及創意，卻沒有受到疫情的限制。」他補充，疫情的監管需要企業的配合，感謝一眾企業能夠一直堅守香港，方能令本地的營商環境能夠快速復甦。

疫景還是商機 視乎行業心態

資深評審論述本屆參賽者水準奇高，亦見證香港市況走勢。作為賽事的多屆評審，東驥基金管理有限公司董事總經理龐寶林先生表示：「香港疫景處於一個轉捩點，是更好，或是更差，沒有人能解答。但能確信的是，只要放眼社區，商機是十分充裕的。十分高興見到本年度企業，利用新常態、創意以及科技，開發出嶄新的經營模式，為市民解困同時，為傳統企業傳營，開創出一條新的商業路。」

在主禮嘉賓商務及經濟發展局局長丘應樺先生以及榮譽顧問盛智文博士(GBM, GBS, JP)的見證下，十三位得獎者亦分別出爐，排名不分先後：

SmartPlay Limited — 黃道燊先生

Hong Kong Rope Skipping Academy Limited — 文家駒先生

Daydayshare Limited — 紀 偉先生

贏家物業聯展有限公司 — 沈永年博士

Hong Kong Art Development Co. Ltd. — 黃智恒先生

Circle Home Limited — 張偉衡先生

ÖKOSIX — 于紹龍先生

Diamonds Gallery Limited — 林冠文先生

Xaris Academy Limited — 謝慧羚女士

Mezzofy (Hong Kong) Limited — 應迪琪先生

Innotier Limited — 林曉盈女士

Smart Business Consultancy Limited — 李榮貴教授工程師

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