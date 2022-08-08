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【盈喜盈警】微創醫療發盈警挫7%　料上半年虧損擴大至最多約2.03億美元

股市 09:57 2022/08/08

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【盈喜盈警】微創醫療發盈警　料上半年虧損擴大至最多約2.03億美元

微創醫療 （00853） 發盈警，預期上半年錄得虧損約1.93億美元至2.03億美元，較去年同期錄得虧損約9030百萬美元有所增加。微創醫療一度跌9.6%低見18.54元，現跌7%，報19.1元。

微創醫療表示，該變動主要歸因於期內非現金性費用的增加，包括集團發行可換股債券和附屬公司發行優先股等的應計利息，根據集團股份獎勵計劃對若干僱員授予激勵股票和期權所確認的成本增加，及以權益法計量的被投資公司之虧損擴大之影響等。另外，手術機器人、心臟瓣膜、外科等業務借助獨立融資渠道，積極推進研發、註冊、商業化等帶 來費用的顯著增加，同時用於海外市場開拓、產品推廣等投入增加。

不過，集團指，儘管受到新型冠狀病毒疫情影響醫療機構擇期手術量減少，銷售收入保持穩定增長，該增長主要歸因於骨科和心律管理等海外業務（剔除匯率影響）穩定增長，以及大動脈及外周血管介入業務、神經介入業務、心臟瓣膜業務的快速市場 推廣以及新產品收入貢獻。

【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？

 

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編輯：姚卓然

港股 盈警 手術 股票 微創醫療（00853）

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