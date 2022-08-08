▲ 【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼 家居檢疫期間可外出但不能堂食（不斷更新）

本港正式縮短酒店檢疫隔離政策，行政長官李家超公布，由8月12日起由海外及台灣抵港人士，7天酒店檢疫，將改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫，4天家居檢疫期間需接受醫學監察，而為配合新檢疫隔離政策，將同時推出安心出行「紅黃藍碼」。「紅黃藍碼」中，確診人士會被給予「紅碼」，禁止離開檢疫地點；檢疫人士若檢測陰性會被給予「黃碼」，在醫學監測期間可外出活動；檢疫人士在完成規限後會自動轉為「藍碼」，「紅黃藍碼」會在「安心出行」上展示。

4天家居醫學監測可以外出

李家超指，抵港首天為第零天（Day0），所以大部分旅客為72小時檢疫，最快第三天早上9時可離開酒店，進行4天家居醫學監測。4天家居醫學監測可以外出，但不能進入有主動核查「疫苗通行證」的表列處所，亦不能參與除去口罩的活動，檢疫人士在4天家居醫學監測期間，每日快測陰性可乘搭交通工具、上班、進入商場、百貨公司及街市等。

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【11：39】

記者會完結。

【11：38】

李家超相信，實施3+4後，利用機場往返香港人士會增加，因此會在機場增加人手，若有人違反所有限制，會採取行動。

【11：36】

盧寵茂指，違約檢疫令等犯法，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。黃碼人士除每天進行快速檢測外，還必須進行第6、7及9日進行核酸檢測。

現階段黃碼沒有計劃擴展至本地密切接觸者

【11：33】

李家超表示，現階段黃碼沒有計劃擴展至本地密切接觸者，將核酸檢測應用於紅黃碼人士已可識別抵港人士的風險

【11：23】

盧寵茂稱，數據顯示，3日的酒店檢測已可找出80%感染個案，而且黃碼人士可乘搭交通工具，而搭交通工具人士，理應要自己戴好口罩。

【11：21】

李家超指，在管控疫情的大前提下，並平衡風險及經濟動力，才推出是次最新檢疫隔離措施。他稱，會按疫情變化進行精準管控，並會因應疫情變化及數據，去決定所採取的措施。紅碼及黃碼的派發，會按照核酸檢測結果公布後，才派發。

【11：17】

李家超強調，黃碼只適用於抵港人士。

【11：10】

李家超表示，不評論坊間之前的所有日數揣測，強調現時公布的方案已考慮所有風險，確保可在風險可控情況下，平衡風險及經濟動力，是最符合香港實際經濟利益。完成酒店隔離後，可自行回家。

【11：07】

李家超指，3+4檢疫期後，會加強執法及巡查，但相信絕大部分人士會遵守。

【11：05】

李家超指，以減少不便，希望逐步與內地達成方案，但同時要尊重內地的7+3防疫要求，所以與世界接軌跟與內地通關是沒有矛盾。

與世界接軌及與內地通關是沒有矛盾

【11：02】

李家超指，與世界接軌及與內地通關是沒有矛盾，兩者都要積極去做，要維持香港競爭力及確保正常民生活動，而與內地保持正常往來，也正在努力中。李家超指，要尊重內地的防疫政策，內地有管控疫情的檢疫要求，希望中港兩地通關時可減少不便，冀內地有關單位，對任何減不便措施有信心。

【11：00】

酒店需要將剩餘日數的房費，退回旅客

醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢指，根據政府與檢疫酒店的條款，一旦檢疫政策有更改，酒店需要將剩餘日數的房費，退回旅客。由於可能有大量需要更改預訂日數的旅客，因此等候時間或會較長。

【10：58】

已訂7日酒店檢疫房間旅客，不用更改檢疫安排，可在第三日通過檢測後，可提前離開酒店。由於集中於早上退房，酒店需要依足防止感染措施，完成退房程序，因此抵港人士宜耐心等待。

【10：55】

市民更新安心出行程式後 二維碼顏色會有更改

副政府資訊科技總監黃志光表示，更新版的安心出行會是3.4.0版本，市民可於安心出行程式內選擇更新。更新後程序會自動比對有關名單，改變市民的二維碼顏色，如是黃色及紅色，進入指定處所，掃瞄疫苗通行證時會有所顯示，該名人士便不能進入，當完成隔離或監察後，系統亦會自己將二維碼轉為藍色，市民不用做任何動作。

【10：52】

創新科技及工業局局長孫東表示，紅碼識別高風險的確診人士，黃碼識別由台灣及或海外抵港的人士直至完成檢疫期，使用者及處所負責人要更新最新版本的安心出行，其他市民可以繼續使用安心出行，更新的版本將不影響本地市民的使用。

【10：50】

區分為紅黃碼的人士，只需按照要求更新安心出行程式，完成檢疫監察期後，便會轉回藍碼。

【10：48】

更新防疫政策是加快連接國際，希望平衡經濟發展及風險。

【10：45】

抵港人士在抵港第1日，安心出行程式會顯示為紅碼，抵港人士最早可於第三日早上9時起獲准離開酒店，程式會轉為黃碼。抵港人士回家進行家居監察，直至第7日的早上9時。當黃碼取消後，建議自行監察3天。抵港人士需要在機場、酒店及家居進行檢測，並需要每日進行快速抗原檢測直至第10日。

7日檢疫酒店不符成本效益 影響香港與國際連接

【10：42】

醫務衞生局局長盧寵茂表示，紅碼用於識別確診人士，確保遵守隔離措施，而黃碼是識別海外或台灣入境人士，直至完成檢疫期。他指，自7月8日起增加抵港旅客兩日酒店檢疫期的核酸檢測要求，過去四周的數據分析後，發現4%入境人士確診帶病毒，但有一半個案是抵達香港機場核酸檢測已找出，而在指定檢疫酒店翌日核酸檢測，也累計找到80%個案，即每1000個由海外或台灣地區抵港人士，錄得40宗輸入個案，而抵港第三日整體確診個案，也是每1000人中只有8人，即低於1%陽性，風險水平與本地相若。

現時要7日檢疫酒店似乎不符成本效益，亦影響香港與國際連接，因此修訂入境檢疫安排。

【10：40】

李家超強調，政府防疫政策有5大重點，新防疫政策非躺平，是以科學精準方式識別不同風險級別人士，平衡經濟風險及動力，並減重症及死亡，保護高風險人士（包括一老一幼及長期病患者）。

醫務衞生局局長盧寵茂教授、創新科技及工業局局長孫東教授、醫務衞生局副秘書長（特別職務）馮浩賢和副政府資訊科技總監黃志光一同出席。

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責任編輯︰梁浩碩