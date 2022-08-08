  • 28°C
香港時間 : 2022808日 (一) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片股】中芯國際半日跌2%　據報12英寸晶圓廠項目停擺　因供應商無法完成需求、解散百人團隊

股市 12:07 2022/08/08

分享：

分享：

【芯片股】中芯國際據報12英寸晶圓廠軟件項目停擺　因供應商無法完成需求、百人團隊解散

近日急彈的中芯 （00981） 據報將於北京新建的12英寸晶圓廠CIM國產化項目於近期被迫暫停，主因是該項目技術承包方上揚軟件（上海）無法完成中芯的半導體CIM軟件國產化需求，最終導致項目暫停。

中芯曾一度跌3%低見17.34元，半日跌2%，報17.54元。

據內媒報道，是次承接中芯的北京CIM軟件項目國產化任務的技術承包方為上揚軟件（上海），於2021年先後完成數億元C1、C2輪融資，投資機構包括國家集成電路產業投資基金二期（國家大基金）、中芯聚源、浦東科投、浦東科創、哈勃資本以及深創投等。

消息人士指，上揚軟件累計投入超過了100人，前後時間投入最長的人達到了一年。但在今年5、6月的時候，經中芯國際IT部門多輪評估，最終判定無法完成中芯國際的半導體CIM國產化需求，並把報告給到了中芯國際高層。目前中芯的高層已經批准了IT部門提交的評估報告，並正式通知上揚軟件的人員撤離中芯，暫停在中芯的項目。

據指，目前承接方的百人團隊已經全部撤離中芯國際北京辦公地，回到原來的工作地，而多位負責該項目研發的高級別技術人員，已經開始在尋找新的工作機會。

不過，中芯未有回應消息。

【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？

 

相關文章：

【芯片股】芯片股抽上、華虹半導體升12%　中芯升6%為表現最好藍籌

【經濟衰退】全球芯片銷售持續放緩　經濟衰退的一個信號？

【芯片大戰】台積電澄清：產能擴充按計劃進行　此前傳英特爾推遲訂單將拖慢台積電擴產3納米芯片

編制：姚卓然

 

港股 中芯國際（00981） 科技產品 晶片 軟件

上一篇文章

【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%

下一篇文章

港股恒生指數半日跌151點暫守2萬關成交淡薄僅416億元　行政長官李家超宣布將7天酒店檢疫將改為「3+4」周五實施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【港股市況】ATM跌2%至4%、累恒指半日跌151點　酒店檢疫改為「3+4」、國泰升2%　利福飈升5成（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2%至4%、累恒指半日跌151點　酒店檢疫改為「3+4」、國泰升2%　利福飈升5成（不斷更新）
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐　料按年升幅回落至8.7%　專家警告：美股年內恐再創新低
【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐　料按年升幅回落至8.7%　專家警告：美股年內恐再創新低
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款