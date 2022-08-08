【港股市況】7天酒店檢疫周五起改為「3+4」、國泰曾升3%　阿里巴巴跌4%累恒指跌200點（不斷更新）

港股低開百點。美股上周五個別發展，恒生指數開報20065點，跌136點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；利福國際 （01212） 復牌飈升逾46%。

分析文章︰

【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處 利福國際汲取「數人頭」教訓？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【11：17】【恒大3333】恒大子公司持有的盛京銀行股份下月將被公開拍賣 起拍價73.1億元人幣

【11：15】信達生物 （01801） 逆市升5%，高見37.6元。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；小米 （1810） 、京東 （09618） 跌3%。

【11：05】利福國際 （01212） 升幅擴大至5成。

【11：05】中芯國際 （00981） 最新跌3%，低見17.34元。

【11：02】港股跌幅再擴大至200點，報19994點，跌207點；科指跌2.1%，報4322點。

【11：00】利福 （01212） 最新升48%，報4.56元，今早曾高見4.63元，成交達6218萬元。

【10：53】中播 （00471） 逆市升2成，高見0.44元；成交333萬元。

【10：50】東瀛遊 （06882） 乾升1成，高見0.56元；縱橫遊 （08069） 跌逾2%；香港中旅 （00308） 跌0.7%。

【10：45】和黃醫藥 （00013） 公布抑制劑「呋喹替尼」用於探索性治療晚期難治性的轉移性結直腸癌的FRESCO-2關鍵性全球III期研究，已達到總生存期（OS）這一主要終點，和黃醫藥升近6%，高見23.15元。

【生科股】和黃醫藥升逾半成 轉移性結直腸癌藥研究達到主要終點

【10：39】【REIT】置富產業信託5億元收購新加坡零售物業 股價揚5%

【10：36】國泰 （00293） 升逾3%，高見8.77元。8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫。

【10：34】【新股IPO】百奧賽圖傳啟動預路演 最新集資額近4億元、較之前倍增

【10：29】大市跌幅再擴大至約155點，報20047點；科指跌1.5%，報4347點。

【10：26】國泰 （00293） 升幅擴大至近3%，高見8.71元，成交3515萬元。

【10：25】【異動股】美蘭空港挫7% 海南三亞疫情升溫封城、8萬遊客滯留

【10：23】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：20】快狗打車 （02246） 連跌多日後今早逆市反彈逾2%，高見5.48元，成交899萬元。

【10：17】國泰 （00293） 升逾1%，高見8.6元。行政長官李家超將舉行記者會，料公布縮短酒店檢疫期及「紅黃碼」措施。

【香港疫情】行政長官李家超今日主持「應對疫情指導及協調組」記者會 料公布「紅黃碼」措施

【10：17】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。滙豐 （00005） 升0.9%；友邦 （01299） 升0.2%。

【10：15】大市短綫拉升，跌幅收窄至約70點，報20131點，高見20171點。

【10：12】百心安 （02185） 績後逆市升逾1%，高見68.3元。百心安上半年股東應佔虧損達1.01億元人民幣，按年收窄49.2%。

【生科股】百心安上半年虧損達1.01億人幣 按年收窄近五成

【10：06】滙豐 （00005） 升0.3%；渣打 （02888） 升0.2%。

【10：05】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾2%，低見17.42元；華虹半導體 （01347） 最新亦轉跌逾1%；ASM太平洋 （00522） 則逆市升近1%。

【10：03】中電 （00002） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩升0.2%，高見66.2元。

【10：00】慕容家居 （01575） 復牌升逾24點，高見0.2元，成交525萬元。慕容家居擬以每股6.3仙發行13億股新股予皇朝家居 （01198） 主席兼控股股東謝錦鵬，集資8190萬元。

【09：52】微創醫療 （00853） 料中期虧損約1.93億至2.03億美元，較去年同期虧損約9030萬美元有所擴大，股價跌逾6%，低見18.54元。

【盈喜盈警】微創醫療發盈警挫7% 料上半年虧損擴大至最多約2.03億美元

【09：50】金沙 （01928） 跌逾1%；銀娛 （00027） 跌0.4%。另外，永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌近2%；澳博 （00880） 逆市升逾1%；新濠 （00200） 跌0.6%。

【澳門疫情】澳門出境珠海今晚6時起「逢進必檢」 所有在澳人士今明兩日須做抗原檢測

【09：48】阿里巴巴 （09988） 早段跌4%，低見89.05元，大市跌逾200點，跌穿二萬關口，報19985點，跌216點；科指跌1.7%，報4341點。

【09：47】新東方在綫 （01797） 跌9%，低見19.7元。

【09：45】宏光半導體 （06908） 擬發行最多9000萬股新股及6000萬份認股權證予協鑫科技 （03800） 等投資者，新股集資最多2.76億元，宏光半導體復牌升逾15%，高見4.5元。

【09：43】中國生態旅遊 （01371） 公布森林食品五大電商平台今日同步上線，股價今早逆市升3成，高見0.074元，成交56萬元。

【09：41】內房股逆市升，中海外 （00688） 升0.2%；潤地 （01109） 升0.8%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：40】港股開市後跌約200點，一度跌穿20000點，低見19998點。

【09：34】【芯片股】中芯國際倒跌1% 據報即將新建12英寸晶圓廠項目停擺 因供應商無法完成需求、解散百人團隊

【09：27】富力地產 （02777） 股價低開近3%。富力地產最新上調去年虧損金額至164.7億元人民幣，較3月公布的「未經審核業績」中所述的虧損87.4億元，高出近9成。

【內房危機】富力地產上調去年虧損9成至165億元人民幣 核數師指持續經營能力重大不確定、299億元借款違約（第三版）

【09：26】置富產業信託 （00778） 績後逆市升逾1%。

【業績｜收息股】置富產業信託上半年每基金單位分派23.05港仙 按年跌7.7%、股息率7.2厘

【09：25】利福中國 （02136） 高開逾6%。

【09：21】恒生指數開報20065點，跌136點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；利福國際 （01212） 復牌飈升逾46%。

【09：13】期指開報20033點，跌88點或0.4%。

【08：57】宏光半導體 （06908） 、慕容家居 （01575） 、東正金融 （02718） 今早復牌。

【08：49】【互聯互通】天齊鋰業獲深交所納入深港通下港股通標的證券名單

【08：35】【生科股】百心安董事長汪立擬半年內增持不多於60萬股

【08：07】【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62% 借款近19億元、承諾聘用現有僱員

【08：04】恒指黑期跌約146點，報20065點，道指期貨跌77點，報32680點。

【08：04】【內房銷售】遠洋集團上月銷售跌13% 一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

【07：48】【新股IPO】雙財莊今日起招股 一手入場費約2828元

【07：45】港股ADR收報20059點，跌142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.22元，較港收市價低5.38元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.82元，較港收市價低2.08元或2.2%。

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【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

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責任編輯︰梁浩碩