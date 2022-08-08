【港股市況】阿里巴巴跌4%、滙豐升逾1%力撐　恒指反覆跌百點　利福國際大升50%（不斷更新）

港股半日跌逾百點，險守20000點。美股上周五個別發展，恒生指數低開136點，在ATM拖累下，大市曾跌200點。恒生指數半日跌151點，報20050點，成交416.8億元。恒生科技指數跌1.7%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；利福國際 （01212） 升近50%；中芯 （00981） 跌2%；國泰 （00293） 升逾2%。

分析文章︰

【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處 利福國際汲取「數人頭」教訓？

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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焦點新聞︰

【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼 家居檢疫期間可外出但不能堂食

即市走勢︰

【15：39】阿里巴巴 （09988） 尾市維持逾4%跌幅，騰訊 （00700） 跌近3%低見298.4元；美團 （03690） 跌逾2%低見178.7元。

【15：36】中海油 （00883） 尾市升近2%，高見9.72元；中石油 （00857） 跌0.3%；中石化 （00386） 升1%。

【15：29】【隔離酒店3+4】總商會：下一步可望全面恢復通關 國泰：冀可行情況下取消所有機組人員及旅客限制

【15：28】【新東方在綫】新東方在綫股價挫一成 公司回應傳聞：沒有收到抖音限流通知

【15：25】騰訊 （00700） 跌逾2%，尾市跌穿300元關口，低見299.2元。

【15：06】【新股IPO】中創新航擬8月尋求通過上市聆訊 擬集資11.7億

【15：04】滙豐 （00005） 尾市升幅擴大至1.5%，高51.9元，大市跌幅略收窄至約115點，報20086點。

【15：00】市傳「東方甄選」遭遇抖音限流。對此，公司回應稱沒有接到抖音限流通知。新東方在綫 （01797） 股價跌幅略收窄至逾8%報20.05元，今早曾低見19.22元。

【15：00】碧桂園 （02007） 高開低走跌5%，破底低見2.57元；碧桂園服務 （06098） 跌逾2%，低見14.06元。

【14：48】騰訊 （00700） 最新跌近2.5%，試穿300元關口 。

【14：46】【比亞迪1211】比亞迪副總裁擬捐50萬股予旗下慈善基金 涉約1.6億元人幣

【14：39】【百度9888】百度「蘿蔔快跑」獲重慶、武漢兩地無人駕駛車輛運營牌照 股價午後仍跌2%

【14：37】傳統股撐市，其中滙豐 （00005） 逆市升1%，友邦 （01299） 升近0.1%，中移動 （00941） 升0.1%。

【14：23】舜宇 （02382） 跌0.4%；瑞聲 （02018） 無升跌；高偉電子 （01415） 升6%，破頂高見16.44元；丘鈦 （01478） 今公布業績，股價績前跌0.9%。

【iPhone 14】內媒：蘋果iPhone 14 Pro系列兩機型將加價 新機料9月23日上市

【14：17】大酒店 （00045） 升逾3%，高見7.36元；國泰 （00293） 升1%。另外，東瀛遊 （06882） 升14%，高見0.6元；縱橫遊 （08069） 轉升13%，高見0.55元；香港中旅 （00308） 跌0.7%。

【14：13】港股最新於20000點關口窄幅爭持，報20015點，跌186點；科指跌1.8%，報4336點。

【14：03】國泰 （00293） 午後升幅收窄，惟仍逆市升逾1%。

【14：02】【內房危機】中駿推「現房節」 首期6萬人幣起

【13：41】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至4.5%，大市跌逾200點，報19973點，跌228點；科指跌2.2%，報4316點。

【13：28】嘉耀 （01626） 股價乾升4成，高見0.98元，僅涉7宗成交或7.1萬元。

【13：28】【業績｜化工股】理文化工中期溢利升52% 中期息派38仙

【13：18】【新股IPO】藝人管理公司樂華娛樂據報最快明起預路演 韓庚、王一博、范丞丞等為旗下藝人

【13：10】兗礦能源 （01171） 午後升幅擴大至7%；中煤 （01898） 升近3%；神華 （01088） 升近2%。

【13：07】內銀靠穩，建行 （00939） 升0.8%；工行 （01398） 升0.5%；中行 （03988） 升0.4%。

【13：00】港股午後初段跌約140點，報20061點；科指跌1.7%，報4343點。

【石Sir一周前瞻及異動股】華潤啤酒、和黃醫藥、宏光半導體

【12：47】【業績｜紙業股】理文造紙中期盈利跌59%、派息6.5仙 公司：大部份造紙企業無法有效將成本轉嫁予下游

【12：28】【鐵塔業績】中國鐵塔上半年按年多賺22% 自由現金流增60% 不派息

【12：25】【騰訊700】騰訊發布第二代四足機械狗Max 能識別複雜地形、完成單樁跳躍

【12：13】【業績│公用股】中電上半年盈轉虧、淨虧損48.55億元 第二期中期息維持0.63元

【12：00】恒生指數半日跌151點，報20050點，成交416.8億元。恒生科技指數跌1.7%，報4341點。阿里巴巴 （09988） 跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%；利福國際 （01212） 升近50%；中芯 （00981） 跌2%；國泰 （00293） 升逾2%。

【12：00】【港元拆息】港元拆息全線上揚 1個月HIBOR升至1.5厘 續創27個月新高

【11：45】港股中午收市前跌約140點，報20061點；科指跌1.7%，報4341點。

【11：43】體育用品向下，李寧 （02331） 跌近3%；安踏 （02020） 跌近2%；特步 （01368） 跌逾2%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升0.2%；深證升0.2%；創業板指跌0.4%。

【11：30】【A股IPO】內地IPO交易總規模今年至今達578億美元創紀錄 5宗IPO規模逾10億美元

【11：27】煤炭股造好，兗礦能源 （01171） 升逾5%；中煤能源 （01898） 升3%；神華 （01088） 升逾1%。《人民日報》引述中國電力企業聯合會有關負責人報道，仍有超過一半以上的煤電企業處於虧損狀態，部分企業現金流緊張，建議切實有效增加電煤有效供應、強化中長期合同機制的同時，完善相關政策支持煤電企業紓困。

【11：26】高偉電子 （01415） 逆市升逾8%，破頂高見16.38元，成交4776萬元。

【11：17】【恒大3333】恒大子公司持有的盛京銀行股份下月將被公開拍賣 起拍價73.1億元人幣

【11：15】信達生物 （01801） 逆市升5%，高見37.6元。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 最新跌近4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%；小米 （1810） 、京東 （09618） 跌3%。

【11：05】利福國際 （01212） 升幅擴大至5成。

【11：05】中芯國際 （00981） 最新跌3%，低見17.34元。

【11：02】港股跌幅再擴大至200點，報19994點，跌207點；科指跌2.1%，報4322點。

【11：00】利福 （01212） 最新升48%，報4.56元，今早曾高見4.63元，成交達6218萬元。

【10：53】中播 （00471） 逆市升2成，高見0.44元；成交333萬元。

【10：50】東瀛遊 （06882） 乾升1成，高見0.56元；縱橫遊 （08069） 跌逾2%；香港中旅 （00308） 跌0.7%。

【10：45】和黃醫藥 （00013） 公布抑制劑「呋喹替尼」用於探索性治療晚期難治性的轉移性結直腸癌的FRESCO-2關鍵性全球III期研究，已達到總生存期（OS）這一主要終點，和黃醫藥升近6%，高見23.15元。

【生科股】和黃醫藥升逾半成 轉移性結直腸癌藥研究達到主要終點

【10：39】【REIT】置富產業信託5億元收購新加坡零售物業 股價揚5%

【10：36】國泰 （00293） 升逾3%，高見8.77元。8月12日起由海外及台灣抵港人士，由7天酒店檢疫將改為3天酒店檢疫及4天家居檢疫。

【10：34】【新股IPO】百奧賽圖傳啟動預路演 最新集資額近4億元、較之前倍增

【10：29】大市跌幅再擴大至約155點，報20047點；科指跌1.5%，報4347點。

【10：26】國泰 （00293） 升幅擴大至近3%，高見8.71元，成交3515萬元。

【10：25】【異動股】美蘭空港挫7% 海南三亞疫情升溫封城、8萬遊客滯留

【10：23】三桶油個別發展，中石油 （00857） 跌0.3%；中海油 （00883） 升0.4%；中石化 （00386） 升0.8%。

【10：20】快狗打車 （02246） 連跌多日後今早逆市反彈逾2%，高見5.48元，成交899萬元。

【10：17】國泰 （00293） 升逾1%，高見8.6元。行政長官李家超將舉行記者會，料公布縮短酒店檢疫期及「紅黃碼」措施。

【香港疫情】行政長官李家超今日主持「應對疫情指導及協調組」記者會 料公布「紅黃碼」措施

【10：17】阿里巴巴 （09988） 跌幅略收窄至3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌約1%。滙豐 （00005） 升0.9%；友邦 （01299） 升0.2%。

【10：15】大市短綫拉升，跌幅收窄至約70點，報20131點，高見20171點。

【10：12】百心安 （02185） 績後逆市升逾1%，高見68.3元。百心安上半年股東應佔虧損達1.01億元人民幣，按年收窄49.2%。

【生科股】百心安上半年虧損達1.01億人幣 按年收窄近五成

【10：06】滙豐 （00005） 升0.3%；渣打 （02888） 升0.2%。

【10：05】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾2%，低見17.42元；華虹半導體 （01347） 最新亦轉跌逾1%；ASM太平洋 （00522） 則逆市升近1%。

【10：03】中電 （00002） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩升0.2%，高見66.2元。

【10：00】慕容家居 （01575） 復牌升逾24點，高見0.2元，成交525萬元。慕容家居擬以每股6.3仙發行13億股新股予皇朝家居 （01198） 主席兼控股股東謝錦鵬，集資8190萬元。

【09：52】微創醫療 （00853） 料中期虧損約1.93億至2.03億美元，較去年同期虧損約9030萬美元有所擴大，股價跌逾6%，低見18.54元。

【盈喜盈警】微創醫療發盈警挫7% 料上半年虧損擴大至最多約2.03億美元

【09：50】金沙 （01928） 跌逾1%；銀娛 （00027） 跌0.4%。另外，永利 （01128） 跌逾1%；美高梅 （02282） 跌近2%；澳博 （00880） 逆市升逾1%；新濠 （00200） 跌0.6%。

【澳門疫情】澳門出境珠海今晚6時起「逢進必檢」 所有在澳人士今明兩日須做抗原檢測

【09：48】阿里巴巴 （09988） 早段跌4%，低見89.05元，大市跌逾200點，跌穿二萬關口，報19985點，跌216點；科指跌1.7%，報4341點。

【09：47】新東方在綫 （01797） 跌9%，低見19.7元。

【09：45】宏光半導體 （06908） 擬發行最多9000萬股新股及6000萬份認股權證予協鑫科技 （03800） 等投資者，新股集資最多2.76億元，宏光半導體復牌升逾15%，高見4.5元。

【09：43】中國生態旅遊 （01371） 公布森林食品五大電商平台今日同步上線，股價今早逆市升3成，高見0.074元，成交56萬元。

【09：41】內房股逆市升，中海外 （00688） 升0.2%；潤地 （01109） 升0.8%；碧桂園 （02007） 升逾2%；雅居樂 （03383） 升逾1%。

【09：40】港股開市後跌約200點，一度跌穿20000點，低見19998點。

【09：34】【芯片股】中芯國際倒跌1% 據報即將新建12英寸晶圓廠項目停擺 因供應商無法完成需求、解散百人團隊

【09：27】富力地產 （02777） 股價低開近3%。富力地產最新上調去年虧損金額至164.7億元人民幣，較3月公布的「未經審核業績」中所述的虧損87.4億元，高出近9成。

【內房危機】富力地產上調去年虧損9成至165億元人民幣 核數師指持續經營能力重大不確定、299億元借款違約（第三版）

【09：26】置富產業信託 （00778） 績後逆市升逾1%。

【業績｜收息股】置富產業信託上半年每基金單位分派23.05港仙 按年跌7.7%、股息率7.2厘

【09：25】利福中國 （02136） 高開逾6%。

【09：21】恒生指數開報20065點，跌136點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；利福國際 （01212） 復牌飈升逾46%。

【09：13】期指開報20033點，跌88點或0.4%。

【08：57】宏光半導體 （06908） 、慕容家居 （01575） 、東正金融 （02718） 今早復牌。

【08：49】【互聯互通】天齊鋰業獲深交所納入深港通下港股通標的證券名單

【08：35】【生科股】百心安董事長汪立擬半年內增持不多於60萬股

【08：07】【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62% 借款近19億元、承諾聘用現有僱員

【08：04】恒指黑期跌約146點，報20065點，道指期貨跌77點，報32680點。

【08：04】【內房銷售】遠洋集團上月銷售跌13% 一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

【07：48】【新股IPO】雙財莊今日起招股 一手入場費約2828元

【07：45】港股ADR收報20059點，跌142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.22元，較港收市價低5.38元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.82元，較港收市價低2.08元或2.2%。

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【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

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責任編輯︰梁浩碩