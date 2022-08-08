【港股市況】恒生指數低開136點　阿里巴巴跌逾3%　利福國際復牌飈升46%、劉鑾鴻擬溢價62%私有化（不斷更新）

港股低開百點。美股上周五個別發展，恒生指數開報20065點，跌136點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；利福國際 （01212） 復牌飈升逾46%。

分析文章︰

【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處 利福國際汲取「數人頭」教訓？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：40】港股開市後跌約200點，一度跌穿20000點，低見19998點。

【09：34】【芯片股】中芯國際倒跌1% 據報即將新建12英寸晶圓廠項目停擺 因供應商無法完成需求、解散百人團隊

【09：27】富力地產 （02777） 股價低開近3%。富力地產最新上調去年虧損金額至164.7億元人民幣，較3月公布的「未經審核業績」中所述的虧損87.4億元，高出近9成。

【內房危機】富力地產上調去年虧損9成至165億元人民幣 核數師指持續經營能力重大不確定、299億元借款違約（第三版）

【09：26】置富產業信託 （00778） 績後逆市升逾1%。

【業績｜收息股】置富產業信託上半年每基金單位分派23.05港仙 按年跌7.7%、股息率7.2厘

【09：25】利福中國 （02136） 高開逾6%。

【09：21】恒生指數開報20065點，跌136點。阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%；利福國際 （01212） 復牌飈升逾46%。

【09：13】期指開報20033點，跌88點或0.4%。

【08：57】宏光半導體 （06908） 、慕容家居 （01575） 、東正金融 （02718） 今早復牌。

【08：49】【互聯互通】天齊鋰業獲深交所納入深港通下港股通標的證券名單

【08：35】【生科股】百心安董事長汪立擬半年內增持不多於60萬股

【08：07】【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62% 借款近19億元、承諾聘用現有僱員

【08：04】恒指黑期跌約146點，報20065點，道指期貨跌77點，報32680點。

【08：04】【內房銷售】遠洋集團上月銷售跌13% 一文看清7月內房銷售數字（不斷更新）

【07：48】【新股IPO】雙財莊今日起招股 一手入場費約2828元

【07：45】港股ADR收報20059點，跌142點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報51.51元，較港收市價高0.41元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報302.22元，較港收市價低5.38元或1.8%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報90.82元，較港收市價低2.08元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，美國7月份非農就業職位增加52.8萬個，遠高於預期25萬個增幅，亦高於37.2萬個的前值。就業數據大勝預期，令市場對美國加息憂慮再升溫。道指升76點，收報32803點；標指跌0.2%，收報4145點；納指跌0.5%，收報12657點。

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責任編輯︰梁浩碩