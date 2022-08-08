▲ 【新股IPO】雙財莊今日起招股 一手入場費約2828元

雙財莊 （新上市編號︰02321） 今日（8日）起至11日招股。雙財莊計劃發行2.41億股，一成於香港作公開發售，集資最多1.35億元，招股價介乎0.52元至0.56元，每手5000股，一手入場費2828.22元。雙財莊預計將於8月19日掛牌。

雙財莊為獲認可國際及國內第三方品牌及自有品牌食品與飲料及其他產品的分銷商，於馬來西亞半島為大量零售連鎖店及渠道提供服務，擁有逾1.1萬名活躍客戶，涵蓋大型超市及超市、糧食店、便利店及小食店、酒店、餐廳、咖啡室、酒吧、學校食堂、烘焙原料店、食品與飲料經銷商及商家等。

雙財莊去年收益6.69億令吉（約11.7億港元），按年增長18.44%，溢利2358.8萬令吉（約4130.1萬港元），增長25.49%。

所得款途約47.8%用於投資冷鏈及其他基礎設施步提升分銷及銷售能力，18%用於購置新的加工機器以及開展營銷及促銷活動發展自有產品業務，7%用於推出一款移動應用程序發展電子商務業務，17.2%用於供應價值鏈上的戰略收購及投資，10%用於一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩