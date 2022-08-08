【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？（附Time code）

美國7月CPI今周三出爐，市場普遍料按年升幅回落至8.7%，惟有專家恐美股年內會再創新低，港股、美股大市點走？美國芯片法案通過，推動美國本土晶圓廠建設，或可緩解芯片短缺問題，芯片股上周反彈造好，板塊有望捲土重來再度炒起？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》陪你睇實大市。

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00：09 - 港股今日焦點速覽

01：37 - 美股焦點及上日表現+港股ADR表現

02：25 - 亞太股市早段市況速報

03：50 - 美國7月非農就業數據解讀

05：23 - 9月份美聯儲局加息0.75厘機會增 短線美股後市仍需審慎

06：58 - 納指由低位反彈20%進入技術性牛市 不主張持有有槓桿ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）

09：25 - 納指趨勢仍向下 期貨未跌穿12800點未能確定出現跌浪

11：20 - 港股上日市況速覽+北水盤路

12：30 - 恒指料於19600-20500點炒波幅 留意每日成交金額有否改變？

13：48 - 長線恒指20000點以下收集問題不大 炒股唔炒市港股業績期料不及美股

15：30 - 拜登今周簽署《晶片和科學法案》 半導體股揀龍頭定落後股？

16：40 - 半導體股中長線部署 至國產化成功過程漫長

18：01 - 中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 升逾2成 現價追入遲值博率低

19：48 - 港股開市前市況速報

20：21 - 利福國際 （01212） 復牌抽升46% 5元私有化管理層睇淡前景

24：45 - ET個股推介：長江基建集團 （01038） 、華潤啤酒 （00291） 、Apple Inc.（AAPL.US）

31：21 - 港股開市早段市況速報

32：08 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 點睇？咩位可Put和下跌目標價？

34：28 - 觀眾問股：點睇宏光半導體 （06908） ？ 此股跟中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 有何分別？

38：00 - 觀眾問股：九龍倉置業 （01997） 業績靚仔 恒隆地產 （00101） 、希慎興業 （00014） 、新世界發展 （00017） 點揀？

42：15 - 觀眾問股：利福國際 （01212） 私有化可成功？

47：45 - 觀眾問股：美團 （03690） 174元有貨點睇？

49：14 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 39元有貨下半年有冇機會炒上？

50：40 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 53元有貨點睇？

52：20 - 觀眾問股：滔博 （06110） 7.56元買入點睇？

55：03 - 觀眾問股：中電 （00002） 今日公布業績前點部署？

56：13 - 觀眾問股：天齊鋰業 （09696） 80元買可止賺？

57：13 - 觀眾問股：Apple Inc.（AAPL.US）點睇？

58：30 - 觀眾問股：iPhone 14相關港股如何選擇？

59：55 - 港股開市初段市況速報

01：00：48 - 消息股速報：奈雪的茶 （02150） 、味千 （00538） 、金斯瑞生物科技 （01548） 、微創醫療 （00853）

01：02：39 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄