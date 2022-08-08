  • 30°C
香港時間 : 2022808日 (一) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市追揸沽】美國CPI周三出爐大市點走 芯片股捲土重來？（附Time code）

股市 14:24 2022/08/08

分享：

分享：

美國7月CPI今周三出爐，市場普遍料按年升幅回落至8.7%，惟有專家恐美股年內會再創新低，港股、美股大市點走？美國芯片法案通過，推動美國本土晶圓廠建設，或可緩解芯片短缺問題，芯片股上周反彈造好，板塊有望捲土重來再度炒起？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》陪你睇實大市。

Time Code
00：09 - 港股今日焦點速覽
01：37 - 美股焦點及上日表現+港股ADR表現
02：25 - 亞太股市早段市況速報
03：50 - 美國7月非農就業數據解讀
05：23 - 9月份美聯儲局加息0.75厘機會增   短線美股後市仍需審慎
06：58 - 納指由低位反彈20%進入技術性牛市   不主張持有有槓桿ProShares三倍放空納斯達克指數（SQQQ.US）
09：25 - 納指趨勢仍向下   期貨未跌穿12800點未能確定出現跌浪
11：20 - 港股上日市況速覽+北水盤路
12：30 - 恒指料於19600-20500點炒波幅  留意每日成交金額有否改變？
13：48 - 長線恒指20000點以下收集問題不大   炒股唔炒市港股業績期料不及美股
15：30 - 拜登今周簽署《晶片和科學法案》   半導體股揀龍頭定落後股？
16：40 - 半導體股中長線部署   至國產化成功過程漫長   
18：01 - 中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 升逾2成    現價追入遲值博率低
19：48 - 港股開市前市況速報
20：21 - 利福國際 （01212） 復牌抽升46%   5元私有化管理層睇淡前景
24：45 - ET個股推介：長江基建集團 （01038） 、華潤啤酒 （00291） 、Apple Inc.（AAPL.US）   
31：21 - 港股開市早段市況速報
32：08 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 點睇？咩位可Put和下跌目標價？
34：28 - 觀眾問股：點睇宏光半導體 （06908） ？ 此股跟中芯 （00981） 、華虹半導體 （01347） 有何分別？
38：00 - 觀眾問股：九龍倉置業 （01997） 業績靚仔    恒隆地產 （00101） 、希慎興業 （00014） 、新世界發展 （00017） 點揀？
42：15 - 觀眾問股：利福國際 （01212） 私有化可成功？  
47：45 - 觀眾問股：美團 （03690） 174元有貨點睇？
49：14 - 觀眾問股：蒙牛 （02319） 39元有貨下半年有冇機會炒上？
50：40 - 觀眾問股：華潤啤酒 （00291） 53元有貨點睇？
52：20 - 觀眾問股：滔博 （06110） 7.56元買入點睇？
55：03 - 觀眾問股：中電 （00002） 今日公布業績前點部署？
56：13 - 觀眾問股：天齊鋰業 （09696） 80元買可止賺？
57：13 - 觀眾問股：Apple Inc.（AAPL.US）點睇？
58：30 - 觀眾問股：iPhone 14相關港股如何選擇？
59：55 - 港股開市初段市況速報
01：00：48 - 消息股速報：奈雪的茶 （02150） 、味千 （00538） 、金斯瑞生物科技 （01548） 、微創醫療 （00853）
01：02：39 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→財經台

 

責任編輯：何美澄

欄名 : 開市追揸沽

相關文章

騰訊700可否博業績？分析短炒騰訊有多值博
2022/08/05
騰訊700可否博業績？分析短炒騰訊有多值博
台海局勢對美股影響多大？道指短期目標即睇
2022/08/05
台海局勢對美股影響多大？道指短期目標即睇
友邦1299換馬中移動941？兩大藍籌收息賺價策略速睇
2022/08/05
友邦1299換馬中移動941？兩大藍籌收息賺價策略速睇
油股儲貨等收息？中海油883三大儲貨策略話你知
2022/08/05
油股儲貨等收息？中海油883三大儲貨策略話你知
阿里巴巴9988績後部署　黃偉豪教你造淡、持貨怎部署
2022/08/05
阿里巴巴9988績後部署　黃偉豪教你造淡、持貨怎部署

你可能感興趣

騰訊700可否博業績？分析短炒騰訊有多值博
15:18 2022/08/05
騰訊700可否博業績？分析短炒騰訊有多值博
台海局勢對美股影響多大？道指短期目標即睇
18:30 2022/08/05
台海局勢對美股影響多大？道指短期目標即睇
友邦1299換馬中移動941？兩大藍籌收息賺價策略速睇
18:20 2022/08/05
友邦1299換馬中移動941？兩大藍籌收息賺價策略速睇

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
2022/08/05
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（8月8日-12日）
【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（附Time code）
2022/08/01
【開市追揸沽】步入8月業績期 滙豐、科技股績前策略一覽（附Time code）
【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code）
2022/07/25
【開市追揸沽】美國加息幾多厘 本港隨時加P樓價點睇？（附time code）
【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code）
2022/07/18
【開市追揸沽】內地GDP遜預期 爛尾樓風波點收科？（附Time code）
【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code）
2022/07/11
【開市追揸沽】環球聚焦美國CPI出爐 澳門全面封賭場影響多大？（附time code）
期貨 天齊鋰業（09696） 九龍 汽車 奈雪的茶（02150） 收集 復牌 值博率 就業 生物科技
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】李家超：7天酒店檢疫改為「3+4」周五起實施、推「紅黃藍」碼　家居檢疫期間可外出但不能堂食
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌半日升近50%
【港股市況】阿里巴巴跌4%、滙豐升逾1%力撐　恒指反覆跌百點　利福國際大升50%（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴跌4%、滙豐升逾1%力撐　恒指反覆跌百點　利福國際大升50%（不斷更新）
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元　巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款