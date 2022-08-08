【高息股】置富產業5億元向長實收購 新加坡後港區屋苑商舖

置富產業(00778)首度投資本港以外物業。該房託宣布，以8,800萬新加坡元，折合約5.01億元，向母公司長實集團(01113)收購新加坡的高文之星物業（Stars of Kovan Property）。收購價較於2022年6月30日的獨立估值2有7.4%折讓。是次收購標誌著置富產業信託首度進軍海外市場

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收購目標位於新加坡東北部後港區的住宅羣內，包括位於高文之星內的36個商舗及其公共停車場。高文之星為住宅及商業混合發展項目。與高文地鐵站僅5分鐘步行距離，全個發展項目包括395伙豪華住宅 單位、商舗和地下停車場。該物業的零售樓面佔地22,638平方呎，並設有80個車位，物業淨收益率達 3.4%。高文之星由長江實業集團有限公司開發，並於2019年落成。目標物業於2022年6月30日的出租率為100%，其租金收入超過90%來自必需品行業，例如 餐飲、醫療、教育及美容。較高出租率及韌性十足的行業組合預計將為置富產業信託提供穩定現金流。

置富表示，新加坡市郊零售物業展現十足韌性，尤其是自2020年疫情爆發以來，新加坡市郊零售行業分部的平均出租率維持在90%以上。鑒於目標物業的風險狀況與置富產業信託現有物業組合類似，收購事項適合置富產業信託的首個海外投資。

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置富擬以一筆 1億新加坡元的 5年期可持續發展表現掛鉤銀行循環貸款作為融資，幣值為新加坡元的融資可收匯率對沖之效。根據置富產業信託截至 2022年6 月 30 日止的綜合財務狀況，預期於 2022 年 10 月交易完成後，備考資產負債比率將由 22.4%微升至 23.4%。

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