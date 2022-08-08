【財經小知識】城巴聖安娜多年前曾上市　多間港資企業走上私有化道路

▲ 城巴多年前曾上市再被私有化。

經營SOGO的利福國際 （01212） 提私有化，其實港資華資企業私有化例子眾多，為人熟知而又曾上市，並於近年經歷私有化的公司，包括昔日藍籌會德豐（除牌前編號00020）、利豐（除牌前編號00494）及合和實業（除牌前編號00054）等老牌企業。

百麗退市後分拆再上市

單數上市零售企業，私有化例子也屢見不鮮，連鎖服裝店I.T（除牌前編號00999）去年4月聯同私募基金CVC提出私有化獲通過。

將時間線拉長一點，原來聖安娜餅屋（除牌前編號00192）當年都曾是上市公司。網上資料指聖安娜餅屋在1991年掛牌，至2007年被利豐旗下的利亞零售 （00831） 收購並私有化撤銷上市地位，利亞零售仍持有聖安娜至今。

更遠古的私有化例子，還有即將與新巴合併的城巴（除牌前編號00523）。1996年被北海集團 （00701） 分拆上市的城巴，1999年被英資的捷達巴士（Stagecoach Group）私有化，後者2003年始將城巴售予周大福企業，城巴其後再數次遭易手。

多間華資銀行被收購後除牌

歷年來也有不少華資銀行因被收購而走上私有化除牌之路，包括早年被前稱新加坡發展銀行現稱星展銀行收購的廣安銀行（除牌前編號01115）以及道亨銀行（除牌前編號00223），也有被東亞銀行 （00023） 收購的第一太平銀行（除牌前編號00717）。

相對較近年的例子有2009年被招商銀行併購的永隆銀行（除牌前編號00096，近年改名為招商永隆銀行），以及永亨銀行（除牌前編號00302，現更名華僑永亨銀行）。另創興銀行（除牌前編號01111）被越秀集團收購後保持上市地位長達7年，2021年才正式私有化退市。

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責任編輯：余倩敏