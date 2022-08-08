【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62%　借款近19億元、承諾聘用現有僱員　復牌高開46%

▲ 【SOGO母企】劉鑾鴻擬每股5元私有化利福國際、溢價62% 借款近19億元、承諾聘用現有僱員

本地百貨公司崇光百貨SOGO母企利福國際 （01212） 上周五（5日）停牌，利福國際最新公布，主要股東劉鑾鴻提出私有化，擬以每股5元收購3.77億股或25.09%利福國際，對象包括獨立股東以至胞兄劉鑾雄太太陳凱韻，總額達18.84億元。劉鑾鴻提購價較利福國際停牌前價格3.08元，溢價62%。

公司復牌股價高開46.4%，開報4.51元，成交347萬，利福中國 （02136） 亦高開6.6%，開報0.97元。

劉鑾鴻擬通過摩通新加坡JPMSG於確定資金期授出的非循環貸款支付私有化款項。

劉鑾鴻預告SOGO「不裁員」

他強調，私有化後無意重大更改公司主營業務，並且繼續聘用集團僱員，但計劃將集團的業務模式多元化，在機會出現時作出新投資，特別提出公司近兩年已在英國投資，尋找收入多元化機會。

據利福國際公告，私有化價格較公司至6月底資產淨值溢價2.9倍，較去年底資產淨值溢價1.8倍。利福國際早前已公布上半年業績，半年轉虧4.75億元，但值得注意公司單計內房相關投資錄得4.4億元虧損。

消費券派發日公布私有化 利福：可見將來難恢復至疫情前

利福國際指出，自2019年社會動盪以至新冠疫情，香港零售環境不景氣，去年收入只及2018年收入的53%，並認為近期香港新冠病毒感染個案增加對下半年香港零售抱持悲觀態度。即使有消費券計劃、內地邊境總有一天會重開，但鑑於疫情或已大幅改變零售格局及消費者行為，零售業在可見將來全面恢復至疫情前水平仍面臨巨大困難。

對於公司正投資的140億元啟德項目擬2023年底啟用，利福國際稱，因應零售前景不明、招租風險，即使對香港長遠前景有信心，但坦言首數年「營運表現可能令人失敗，不宜高估」。

利福國際認為，投資者對利福國際股份的興趣將維持薄弱，股份交投將繼續淡靜，股價表現將相對疲弱，難以在短期之內憑著上市地位從股票市場募資。鑑於劉鑾鴻認為股份成交量及股價表現短期內不大可能有任何顯著改善，建議可助公司降低與維持其上市地位相關的行政開支及管理資源。

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編輯：麥德銘