【內房危機】龍光將停付5隻境外美元優先票據到期利息　擬推境外整體債務管理方案

▲ 龍光將停付5隻境外美元優先票據到期利息，擬推境外整體債務管理方案。

內房股龍光集團 （03380） 公佈，近幾個月合約銷售額按年出現較大下降。為緩解流動性壓力，集團將推行措施加快開發中物業及已竣工物業的預售及銷售，以加快銷售回款及其他應收款項；並於需要時以合理價格出售資產，促進資金回籠；以及積極落實措施以管控行政成本及資本開支。

集團認為，必須通過對該公司境外債務整體管理，以實現更穩定資本結構。為此，公司已委任海通國際證券為財務顧問，以評估其資本結構，並探討所有可行的整體債務管理方案。公司也委任了盛德律師事務所為其法律顧問，以支持這項工作。

將儘快推出境外整體債務管理方案

同時，為了推進整體債務管理方案，公平對待所有債權人，龍光將暫停5隻2023至2028年到期的境外美元優先票據之到期利息。集團指，暫無接獲境外美元優先票據持有人就加快還款發出任何通知。

龍光又稱，公司尋求所有境外債權人的支持與合作，以在切實可行的情況下，儘快達成上述整體債務管理方案。基於宏觀經濟環境、房地產行業近況及本公司境外債務的複雜性，仍在針對境外債務管理方案進行深入評估和探討，並儘快推出境外整體債務管理方案。

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責任編輯：余倩敏