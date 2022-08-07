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【電子消費券】第二期消費券帶動　酒吧業料生意升兩成

商業 20:21 2022/08/07

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政府於8月7日分階段發放第二期電子消費券，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，發放消費券對刺激香港經濟有很大幫助，預料酒吧業短期受惠，生意額有望提升20%。

不過，他認為酒吧生意升幅預料是曇花一現，政府應盡快放寬第三階段防疫措施，容許酒吧營業至凌晨4時及開放現場表演，讓酒吧業能夠穩健發展。

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錢雋永表示，酒吧業整體生意較疫情前下跌一半，加上目前未能與內地及海外通關，業界擔心恢復經濟無期。

他續指出，目前疫情未有大幅反彈，加上政府正在考慮放寬海外人士入境檢疫時間，業界認為目前是邁向放寬的最佳時機，建議政府盡快放寬第三階段的防疫措施，容許酒吧延長營業時間至凌晨4時，以及開放現場樂隊表演，屆時生意額有望增加30%，有助紓緩酒吧業面對的困境，促進本港經濟增長。

記者：馬意文

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