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馬斯克發短訊勸父「收口」避受訪 屢勸不聽再公開爆料

環球社會熱點 08:35 2022/08/08

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全球首富馬斯克父親埃羅爾早前接受澳洲媒體採訪，表示未為大仔馬斯克的成就感到自豪，引起外界熱議父子關係。埃羅爾向澳洲《每日郵報》表示，當日是聽錯問題引起誤解，又透露馬斯克事後叫他「收口」（keep quiet）。

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現年76歲的埃羅爾（Errol Musk）月初接受澳洲媒體採訪時，否認對長子馬斯克（Elon Musk）成就感到驕傲。他近日向澳洲《每日郵報》為事件解話。

埃羅爾表示當日沒有認真聆聽主持問題，以為她問的是「會期待從馬斯克拿取金錢及其他事物嗎？」，於是立即否認。埃羅爾強調所有父母包括自己，由子女出生一刻起，都會為他們感到自豪。

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埃羅爾透露馬斯克對事件沒有生氣，因為知道絕非真確，只是一笑置之。埃羅爾指，馬斯克向他發送的最後一條信息，指傳媒將他當成小提琴般擺弄，勸籲父親「收口」。

但3個女兒對他當日言論感到震驚，更覺得父親應該要去養老院，有好幾日都不理睬自己。

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責任編輯：郭麗明

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