【Britney Spears】反擊前夫言論 稱「為兩個仔付出所有」

美國一代天后Britney Spears早前贏下與父親的監護權問題官司,共與拍拖近5年的男友Sam Asghari結婚,生活似乎重回正軌。次任丈夫日前卻爆料,指Britney Spears與兩名兒子關係疏遠。她隨後反擊,表明自己為兩名兒子付出所有。

Britney Spears第二任老公Kevin Federline上周六(6日)受訪時指出,16歲Sean Preston及15歲Jayden James仍然深愛母親,但選擇與她保持距離,三人已好幾個月未見面。Kevin Federline亦透露,兩名兒子決定不去Britney Spears的婚禮。

Kevin Federline亦認為,Britney Spears與父親Jamie長達13年的監護關係其實有拯救前者的人生。Kevin Federline指前妻官司勝利後,在社交平台Instagram的行為讓他不得不向兒子道歉,為他們可能遇到的攻擊致歉。

但Britney Spears隨即Instagram出文反擊,對前夫公開自己與兩名兒子的關係感到傷心,稱養大兩名青少年時期男生不是易事。她對Kevin Federline因IG上的事公開母子關係感憂慮,並稱事情早已發生,而她亦為兩名兒子付出所有。

Britney Spears形容今次事件讓她痛心,並透露其母親當年曾稱,

「你應該把兩名兒子讓給他們的父親。」

(You should GIVE them to their dad.)