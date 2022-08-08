【Britney Spears】反擊前夫言論 稱「為兩個仔付出所有」

美國一代天后Britney Spears早前贏下與父親的監護權問題官司，共與拍拖近5年的男友Sam Asghari結婚，生活似乎重回正軌。次任丈夫日前卻爆料，指Britney Spears與兩名兒子關係疏遠。她隨後反擊，表明自己為兩名兒子付出所有。

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Britney Spears第二任老公Kevin Federline上周六（6日）受訪時指出，16歲Sean Preston及15歲Jayden James仍然深愛母親，但選擇與她保持距離，三人已好幾個月未見面。Kevin Federline亦透露，兩名兒子決定不去Britney Spears的婚禮。

Kevin Federline亦認為，Britney Spears與父親Jamie長達13年的監護關係其實有拯救前者的人生。Kevin Federline指前妻官司勝利後，在社交平台Instagram的行為讓他不得不向兒子道歉，為他們可能遇到的攻擊致歉。

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但Britney Spears隨即Instagram出文反擊，對前夫公開自己與兩名兒子的關係感到傷心，稱養大兩名青少年時期男生不是易事。她對Kevin Federline因IG上的事公開母子關係感憂慮，並稱事情早已發生，而她亦為兩名兒子付出所有。

Britney Spears形容今次事件讓她痛心，並透露其母親當年曾稱，

「你應該把兩名兒子讓給他們的父親。」

（You should GIVE them to their dad.）

其後，Britney Spears再出長文為在IG的行為辯護，稱自己被控制長達15年，就算食止痛藥亦要得到允許。終結多年監護問題僅8個月後，Britney Spears指自己有好多事想做，而不止大家只有IG上看到的。

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責任編輯：吳漢培