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【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐　料按年升幅回落至8.7%　專家警告：美股年內恐再創新低

股市 19:35 2022/08/07

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【美股一周前瞻】美國7月CPI周三出爐　料按年升幅回落至8.7%　專家警告：美股年內恐再創新低

美國7月非農就業數據大超預期，大手加息預期再升溫，市場聚焦周三（10日）公布的美國CPI數據，料為儲局未來的行動帶來更明確的指引，市場預期7月CPI按年升8.7%，料按月升幅大幅回落1.1個百分點至0.2%，至於核心CPI，料按年升幅走高0.2個百分點至6.1%，但按月升幅或回落0.2個百分點至0.5%。

聯儲局鷹派理事暗示9月或加息0.75厘，看【下一頁】

除了CPI，本周亦可留意7月PPI、進出口數據及8月密西根大學市場氣氛。

美股業績期步入尾聲，本周可留意Palantir、BioNTech、Disney、Coinbase及Roblox業績。

7月非農就業數據的增長較預期翻倍，美銀首席投資策略師Michael Hartnett表示，對關注經濟數據的投資者而言，這由好消息變成了壞消息，美股今年或創新低，預期標指最終或要跌至3600點樓下才見底，意味仍有逾一成的下行空間。

他又指，如果經濟數據繼續強勁，且高通脹持續，預計將有更多加息，並打開了滯脹的大門，可能於第四季出現，並為投資者提供巨大的沽空機會，認為應在標指處於4200點樓上獲利套現，於4342點樓上沽空。

他認為，若果沒有出現巨大的經濟衰退，通脹在未來12個月或許難以回落到2%至3%。

美股上周表現分歧，道指全周跌41點或0.1%，但標指升14點或0.4%，納指亦升266點或 2.2%。

本周美國重點數據一覧
日期 項目 預測 前值
10/08/22 美國7月CPI（按年） ＋8.7% ＋9.1%
美國7月核心CPI（按年） ＋6.1% ＋5.9%
11/08/22 美國7月PPI（按年） ＋10.4% ＋11.3%
美國7月核心PPI（按年） ＋5.9% ＋6.4%
12/08/22 美國7月進口物價指數（按月） －0.9% ＋0.2%
美國7月出口物價指數（按月） －1.1% ＋0.7%
8月密西根大學市場氣氛 52.5 51.5

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