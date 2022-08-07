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【毒膠水事故】奧美醫療生產車間43名員工中毒、1人治療中猝死　因吸入膠水釋放有毒物質

股市 19:34 2022/08/07

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奧美醫療生產車間43名員工中毒、1人治療中猝死　因吸入膠水釋放有毒物質

內地醫用敷料產品製造商奧美醫療（深：002950）旗下子公司的生產車間近日發生中毒事件，合共有43名車間員工因吸入膠水釋放的有毒物質中毒，當中1名員工在治療過程中，突發性心肌梗塞病亡。

公司其後發表通告承認，旗下子公司荊門奧美有部分員工出現身體不適症狀，經診斷為中毒事件。經初步判斷，疑似中毒原因是吸入PET膠水釋放的四氯乙烷導致。而有關膠水只是應用在荊門奧美特定客戶定制的採用PET塑料硬盒包裝的產品，而生產流程為PET塑料硬盒的封盒過程。目前正配合當地有關部門進行調查，事件的具體原因和相關責任仍有待進一步核實。

奧美醫療強調，所涉生產流程僅限於荊門奧美，不涉及奧美醫療生產的其他產品和其他生產流程。

通告又表示，涉事的PET塑料硬盒包裝流程為近期首次導入生產，涉及合同金額約220萬元人民幣。公司會以此事件為警示，加強管理，加強對員工的健康安全培訓，對公司進行全面的安全隱患排查，消除隱患。

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記者：梁安琪

A股 心肌梗塞 產品 治療 奧美醫療（深：002950）

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