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約翰遜放售南倫敦別墅 倘成事利潤多過兩年首相人工

環球社會熱點 08:05 2022/08/08

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英國首相約翰遜將於下月卸任，據悉他正為未來生活作準備。英媒報道指，約翰遜正開價160萬英鎊（1,517萬港元）放售2019年年中購買的倫敦南部別墅。若約翰遜成功轉售，持貨3年可賺40萬英鎊（312萬港元）。

通脹高企使生活成本上升 英棄養寵物人數增 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）與妻子西蒙茲（Carrie Johnson）在2019年7月斥120萬英鎊（1,138萬港元）購買南倫敦坎伯韋爾（Camberwell）一幢3層樓高、4房連露台別墅。但約翰遜同月成為首相後，便入主唐寧街10號首相府居住。

英媒報道指，約翰遜現時開價160萬英鎊放售別墅，據報他任職英國首相的年薪約15.7萬英鎊（約149萬港元），如果若成功易手別墅，他與妻子持貨3年可賺40萬英鎊，多過他兩年首相人工。

根據國會議員利益申報顯示， 約翰遜有將別墅出租。他擔任首相時，每年最少享10萬英鎊（94.8萬港元）租金收入。

約翰遜(Boris Johnson)與妻子西蒙茲（Carrie Johnson）在2019年7月斥120萬英鎊(1,138萬港元)購買南倫敦坎伯韋爾（Camberwell）別墅

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英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺 【下一頁】

地產代理廣告顯示，物業面積約2,100平方呎，另設100平方呎花園。代理指，物業今年初已翻新，並描述別墅位處Myatts Field Park附近，裝潢雅緻，亦保留許多特色設計，包括窗戶、木地板等，形容適合追求寧靜生活家庭的「倫敦寶石」（London gem）。

鄰居指，別墅已空置接近一年，在數個月前開始放售。別墅附近張貼很多海報，內容是不滿約遜翰購買物業後，破壞當地寧靜。

有消息人士目撃西蒙茲最近現身坎伯韋爾的別墅進行打點， 園丁已清理房子及種樹。據悉約翰遜與妻子正在Herne Hill附近物色新物業。

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責任編輯：郭麗明

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