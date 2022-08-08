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【展覽復甦】銀髮族展覽攻科技版圖　科技如何改善生活？

商業 12:28 2022/08/08

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銷售機械人的博歌科技今年參展主要希望宣傳。（陳國峰攝）

第七屆黃金時代展覽昨閉幕，今年以創新科技為題，在應對銀髮族需求中，融入科技的元素。場內有近100個攤位，展示了來自世界各地的產品、退休服務及智齡科技等。

由於日本的銀髮族事業較成熟，主辨機構黃金時代基金邀請了不少日企參展，希望本地商界能借鑑日本主攻銀髮族的企業，一起交流和發展。

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然而，有部份海外展商受疫情影響不能親身到訪，透過駐本地的組織如日本貿易振興機構協助，在展場內展示產品。

銷售機械人的香企博歌科技，其負責人張先生表示，今年參展主要希望宣傳，讓更多長者院舍認識他們的機械人，因為暫時仍沒太多銀髮族了解或接受使用機械人，便希望藉參展，將這項服務給這類別的客人或院舍認識。

他解釋，2018年開始推廣機械人，當時主攻家用機械人，讓銀髮族生活更便利。雖然到其攤位的人流遜於去年2至3成，但也不時有院舍負責人查詢，但整體市場接受和使用機械人仍需一段時日，長遠亦有助帶動生意。

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另一方面，疫情促使商界更願接受新科技。他續指，商界已認識並更常使用機械人，現時的客戶多為學校、酒店等，公司亦定期更新一些新軟件，讓機械人提供的服務更多元化，生意額在這幾年來持續上升，而今年的生意額按年增長1.5倍。

記者：馬意文

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