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【電子消費券2022】信和推多項優惠吸客　3大商場今錄逾88萬人流、營業額按季料升10%

Hot Talk 18:33 2022/08/07

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信和消費券第二階段派發首天，旗下3大商場錄逾88萬人流。

消費券計劃第二階段今日起分期發放，信和集團指市民消費意欲大增，店舖人流及生意有明顯上升，旗下3大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地，今日共錄逾88萬人流。信和集團資產管理董事蔡碧林預計，下半年市場消費氣氛繼續保持平穩，料信和集團三大商場第三季度人流及營業額有望按季提10%。

信和集團又宣佈，旗下7大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及藍灣廣場，夥拍八達通於2022年8月5日至31日期間推出「八達通消費賞」，顧客於場內指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，成功登記消費後可獲贈30元現金券一套或30元商場美食現金券。

分別與Klook及ZA舉辦活動

即日至8月14日，顧客免費參加於荃新天地舉行的「Klook快樂地圖」活動，可獲40元Klook優惠碼，以8折優惠購買荃新天地、屯門市廣場或奧海城共30間指定食肆200元現金券。

另外，信和集團商場與ZA Bank於屯門市廣場及奧海城推出「ZA百萬勁抽嘉年華」，現場設有8個懷舊攤位遊戲供市民可以免費參與，有機會贏走100元現金券或其他禮遇。

即日起至9月12日，憑ZA Card於奧海城、屯門市廣場及荃新天地內的指定商戶消費滿指定金額，可享高達11%現金券回贈，開戶及消費最高可獲850元現金券獎賞。

相關文章：

【電子消費券2022】陳茂波：約621萬名市民今收到首期2000元消費券　近130億元消費力注入市場

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責任編輯：余倩敏

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