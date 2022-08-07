【TWTR】馬斯克向Twitter CEO下戰書　就Twitter上的BOT比例作公開辯論

▲ 馬斯克向Twitter CEO下戰書，就Twitter上的BOT比例作公開辯論。

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克（Elon Musk）再度向Twitter挑機，馬斯克周六向Twitter首席執行官Parag Agrawal下戰書，要求與對方就Twitter上的機械人程式（BOT）之比例作公開辯論。

馬斯克在Twitter發文，稱要Agrawal向公眾證明少於5%的Twitter帳戶是虛假或用作發出垃圾郵件的帳戶。他又在Twitter上發起投票，邀請用戶回答是否同意其上述說法。

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馬斯克提出以440億美元收購Twitter後，以Twitter拒絕提供虛假賬戶數據為由放棄推進交易。Twitter其後起訴馬斯克以迫令他完成交易，馬斯克則對Twitter提出反訴。

馬斯克周六又在Twitter上寫道，倘Twitter能夠提供其抽樣100個帳戶的方法，並說明如何證實有關帳戶之真實性，交易便可根據原有條款進行。不過，倘若最終證明Twitter對美國證券及交易委員會（SEC）所申報的資料不實，交易便不應進行。

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責任編輯：余倩敏