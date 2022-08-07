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【歐洲熱浪】英大臣呼籲企業進一步制水 防供應現短缺

環球社會熱點 18:30 2022/08/07

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歐洲各國今年夏天面臨極端炎熱天氣，氣候嚴重乾旱導致水供應告急。英國環境、食物及鄉郊事務大臣尤俊仕呼籲更加當地供水企業加入制水行列，及早採取措施緩和供應危機。尤俊仕指政府或在今年底推出計劃，有助更容易興建新水庫。

【歐洲熱浪】多國嚴重乾旱 英國南部制水 【下一頁】

星期日電訊報（Sunday Telegraph）周日（7日）刊登尤俊仕（George Eustice）文章，當中他警告在不尋常的炎熱天氣及低降雨量下，英國供水企業有責任採取進一步行動，確保水供應維持充足水平。尤俊仕指已有企業執行制水措施，呼籲更多企業加入。

尤俊仕促請有關企業減少用水洩漏的情況，並指政府或在年底時敲定計劃，在未來可以更容易獲得批准建立新水庫。尤俊仕亦提出長期解決方案，如要求英格蘭民眾每人減少20%用水量。他指每人需為水資源做多一步，減少用量不是限制日常使用，而是削減不必要的浪費。

【歐洲熱浪】西班牙警告橄欖油或減產 植物油價料高企 【下一頁】

英國南方水務公司（Southern water）上周五起（5日），限制漢普郡（Hampshire）及懷特島（Isle of Wight）民眾使用室外水管。英國東南水務公司（South East Water）周五（12日）起，亦限制肯特郡（Kent）及薩塞克斯郡（Sussex）用戶使用室外灑水器及水管。

禁令生效後，民眾不可利用室外水管或水龍頭來淋花﹑噴灑花園﹑為泳池或嬉水池裝水﹑洗車及清潔外牆或窗戶等。

用戶多達900萬的英國最大供應商泰晤士水務公司（Thames Water）則表明，除非民眾更有效運用水資源，否則可能實施臨時限制措施。公司指水庫現時儲水量少於往年同期，如倫敦及附近地區降雨量無增加，水供應未來數月將持續減少。

英國氣象局周日表示，未來10日當地氣溫將持續上升，周二（9日）攀升至攝氏30度，周末料升至35度。發言人指南部地區氣溫甚至有40%機會超越35度，高溫維持至下周一（15日）才有望回落，但乾燥氣候料持續。

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責任編輯：吳漢培

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