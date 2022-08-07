【即食食品】南韓上半年泡麵出口達30億　疫情推動即食食品需求

▲ 根據南韓官方數據顯示，韓國泡麵今年上半年出口成長近2成，達3.834億美元（約30.10億港元）。（資料圖片）

根據南韓官方數據顯示，韓國泡麵今年上半年出口成長近2成，達3.834億美元（約30.10億港元）。有業者分析，韓國泡麵受歡迎主因包含受韓劇影響、消費者於疫下留在家有關。

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《韓聯社》報道，韓國泡麵出口於疫情期間成長幅度極高，2020年上半年成長37.4%、2021年成長一度縮減至5.8%，今年又提高至19.9%，達3.834億美元（約30.10億港元）。

從出口對象來看，對中國內地（9191萬美元，約7.2億港元）的出口額最大，其後依次是美國（4786萬美元，約3.75億港元）、日本（3032萬美元，約2.38億港元）、台灣（1483萬美元，約1.16億港元）、菲律賓（1477萬美元，約1.15億港元）、泰國（1460萬美元，約1.14億港元）等。

發現可當作主餐

早在今年3月，韓國泡麵單月出口就首次突破7000萬美元（約5.49億港元）大關，相較去年同期成長2成。

有食品業者表示，南韓電影、韓劇、流行音樂文化傳遍到全球，連帶泡麵等食品都廣受歡迎。另外，疫情期間即時食品需求增加，韓國泡麵出口因此攀升。

此外，疫情期間大家發現泡麵只要加入蛋、青菜等就能當作主餐，打破過去把泡麵當宵夜的形式，因此令韓國泡麵需求再增加。

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責任編輯：李智美