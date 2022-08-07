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留英港生偷兩女內衣自慰 判緩刑一年允返港續學業

環球社會熱點 17:52 2022/08/07

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英國曼徹斯特大學一名19歲香港學生被控，於今年曾兩度進入女生宿舍，偷取兩名女性內衣並自慰。港生據報聲稱因感到「寂寞」及「被孤立」才犯案，法官判處緩刑，容許他返港繼續就學。

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曼徹斯特大學的香港留學生King Tam，被控在今年1月20日至2月2日期間，兩次進入大學女生宿舍的房間，偷取兩名受害女子內衣及自慰。其中一名受害者發現有內衣不見，並看到被告當時闖入另一女生房間。

該女子後來在其中一件內衣發現疑似精液污漬，同時通知另一受害女生：後者亦在內衣發現類似污漬，兩人於是與Tam對質。Tam當場否認及聲稱對事件完全不知情，但後來在通訊程式Snapchat向二人道歉。

警方接報後拘捕Tam並起訴他兩項入室盜竊罪，他亦坦承犯罪及再次致歉。

當地刑事法庭上周五（5日）審理案件，其中一名受害人錄取口供時表示，當想到Tam行為會感到不安；另一女子稱每次講起事件會痛哭、情緒低落及焦慮。

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Tam在庭上承認控罪，代表律師辯護指，被告因感到寂寞及「被孤立」而犯案，他事後亦被診斷患有適應障礙、抑鬱、孤獨，及與家人分離產生焦慮。

代表律師續稱，Tam與家人由香港飛返英國出庭認罪，已不打算回來英國生活，希望法庭判他能與家人踏上回程航班。

法官判處時指，宿舍房間就似某人的家，在受害者明知情況下仍然入室盜竊，加重案件嚴重性。法官指Tam罪行帶有性意圖，但相信更多是為了尋求刺激，希望獲取成功感。

考慮Tam過往未有刑事犯罪背景，亦是態度正面積極的年輕人，在香港繼續學業及展開新生活，因此判處他6個月徒刑，緩刑1年。法官亦下令禁止Tamy到訪任何與曼徹斯特大學有關的宿舍。

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責任編輯：郭麗明

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