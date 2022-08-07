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【電子消費券】新地12大商場人流報捷 人流逾12%增長 料第三季整體營業升20%

理財智慧 17:51 2022/08/07

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新一輪電子消費券今日（7日）起發放，以東港城、北角匯、上水廣場為首的新地12大商場，當中包括東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場。在消費券派發首日，推出消費券4重賞，加上以名貴房車為頭獎的夏日大抽獎，送出總值逾1000萬的禮遇，令12大商場的人潮不絕，分別帶來逾12%及15%人流及車流的增長，而各商戶的生意額上升更達20%。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，乘著消費券推出，市民踴躍選購各種大額貨品，以珠寶金飾、電子產品商戶最為受惠，預計珠寶及電子產品商戶平均生意按月升25%至35%。 當中東港城、北角匯、上水廣場等商場均錄得多項大額交易紀錄。

她又指，新地12大商場推出消費券優惠，包括消費券4重賞、大抽獎、首日限定優惠及禮品換領等，以把握商機，望能進一步刺激市民消費意欲，帶動商戶營業額上升，助市民好好善用這筆消費券。而八月暑假是傳統消費旺季，天氣炎熱帶動港人留在室內商場消費，並透過場內多個夏日主題活動，吸引人流並帶動商戶銷情，鍾秀蓮亦預料新地12大商場第3季人流及營業額將按季分別升達12%及20%。

為迎接新一輪消費券熱潮，由即日起至9月30日，新地12大商場推出「夏日旋風大抽獎」，大送逾40萬份獎賞，禮品總值逾400萬元。顧客於新地12大商場內消費每滿200元，即可獲「1+1」雙重抽獎機會，隨時贏走豪華房車、iPhone 13 Pro、iPad Air、500萬The Point積分等豐富禮品。另外，更加碼推出「消費券賞上賞」，以4重賞吸納不同消費人士，加上各場多項消費券推廣優惠，送出總值逾1,000萬元的電子贈券。

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同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

 

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責任編輯：羅浩濂

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