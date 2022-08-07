【互聯互通】恒生擴闊證券買賣服務至北向ETF通交易　兼提供多項跨境投資優惠

▲ 恒生擴闊證券買賣服務至北向ETF通交易，兼提供多項跨境投資優惠。

由8月8日起，恒生客戶透過「恒生投資快」應用程式或恒生個人Mobile App，可買賣ETF互聯互通涵蓋的北向合資格ETF，同時可享各項跨境理財投資優惠。

ETF 通方面，由即日起至 8 月 31 日，恒生客戶透過「恒生投資快」應用程式或恒生個人 Mobile App，買賣ETF 互聯互通的北向合資格ETF，可享0.168%佣金優惠。

由即日起至9月30日，合資格恒生客戶新開立「跨境理財北向通」戶口並完成相關匯款，可享高達港幣1350元迎新及匯款獎賞。另外，全新 / 現有恒生「跨境理財南向通」客戶，透過恒生個人eBanking、恒生個人Mobile App或電話理財認購基金，可享 0%認購費優惠。

基金互認方面，由即日起至8月31日，恒生客戶認購內地與香港基金互認計劃下獲認可在香港公開發售的內地基金，可享0%認購費優惠。

此外，由即日起至8月31日，恒生客戶透過網上交易渠道買賣滬股通及深股通下的A股，可享0.168%佣金優惠。

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責任編輯：余倩敏