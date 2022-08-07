▲ 【美國加息】聯儲局鷹派理事暗示9月或加息0.75厘 本周美國CPI數據成焦點

美國上周五公布的非農就業數據大勝預期，隨經濟未如想像中疲弱，外界對聯儲局大額加息壓制通脹的預期升溫。聯儲局鷹派理事Michelle Bowman最新表示，應該繼續考慮幾次幅度類似上個月加息0.75厘的大幅加息，直至看到美國通脹顯著下降 。

Bowman周六表示，在看到通脹率持續、實質性的穩步下降前，應該考慮類似上月規模的加息。她續指，支持上月加息幅度，並支持在政策會議後的記者會上不提供具體的前瞻性指引 。

她補充，雖然數據和經濟形勢將如何發展存在不確定性，願意等更多信息來作為判斷的指引。她預計美國經濟增長會在下半年回升，明年保持「溫和增長」。她預計隨著聯儲會繼續加息並縮減資產負債表，勞動力市場仍能保持強勁，但增速或將放緩，可能還會引發失業率回升。

利率市場反映9月加息0.75厘成主流 周三CPI成指標

據芝商所（CME）最新利率期貨市場交易顯示，市場最新預期9月加息0.75厘的機率達68%，較一周前僅28%，大幅加息預期再升溫。

美國將於8月10日公布CPI（消費物價指數）數據，成為市場判斷儲局下月行動的指標。目前市場預期，美國7月CPI按年升8.7%，較6月按年增9.1%回落。

美國上周五公布，7月增加52.8萬個非農業就業崗位，較預期多出逾一倍，失業率降至3.5%，追平5年低位。

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編輯：麥德銘